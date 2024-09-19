https://sputnik-georgia.ru/20240919/gruziya-zhdet-ot-evrosoyuza-peredachi-razyskivaemogo-eks-ministra-oborony--papuashvili-289964990.html

Грузия ждет от Евросоюза передачи разыскиваемого экс-министра обороны – Папуашвили

Грузия ждет от Евросоюза передачи разыскиваемого экс-министра обороны – Папуашвили

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, Кезерашвили финансирует "радикальную оппозицию" в Грузии, которая стремится расшатать ситуацию в стране 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T14:03+0400

2024-09-19T14:03+0400

2024-09-19T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия ждет передачи заочно осужденного экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который занимается преступной деятельностью на территории Евросоюза, для отбывания наказания в грузинской тюрьме, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прокуратура Грузии накануне сообщила о задержании новых фигурантов по делу о преступном колл-центре, где упоминается Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 млн евро, принадлежащих Министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Спикер парламента также отметил важность задержания Кезерашвили, который, по словам Папуашвили, финансирует "радикальную оппозицию". "Наряду с этими разоблачениями наше удивление возрастает от того, что этот человек финансирует радикальную оппозицию на украденные деньги и, по его собственному признанию, некоторые НПО, находит убежище в ЕС, он там тепло устроился, и ему дают возможность расшатать ситуацию в Грузии", – отметил он. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В качестве одного из доказательств была приведена встреча Кезерашвили с лидерами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в октябре 2023 на Кипре. В правящей партии заявили также о планах экс-министра выделить оппозиции 45 млн евро к выборам 26 октября. Имя Кезерашвили фигурирует в деле о мошенничестве международного масштаба – т. н. дело о колл-центрах. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, проведя журналистское расследование. Масштабы преступления В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Давид Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. Скандал вокруг экс-министра обороны Грузии – Кезерашвили все отрицает>>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, давид кезерашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, bbc, ираклий гарибашвили, израиль, кипр