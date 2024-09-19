https://sputnik-georgia.ru/20240919/gruziya-zhdet-ot-evrosoyuza-peredachi-razyskivaemogo-eks-ministra-oborony--papuashvili-289964990.html
Грузия ждет от Евросоюза передачи разыскиваемого экс-министра обороны – Папуашвили
Грузия ждет от Евросоюза передачи разыскиваемого экс-министра обороны – Папуашвили
Sputnik Грузия
По словам Папуашвили, Кезерашвили финансирует "радикальную оппозицию" в Грузии, которая стремится расшатать ситуацию в стране 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T14:03+0400
2024-09-19T14:03+0400
2024-09-19T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия ждет передачи заочно осужденного экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который занимается преступной деятельностью на территории Евросоюза, для отбывания наказания в грузинской тюрьме, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прокуратура Грузии накануне сообщила о задержании новых фигурантов по делу о преступном колл-центре, где упоминается Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 млн евро, принадлежащих Министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Спикер парламента также отметил важность задержания Кезерашвили, который, по словам Папуашвили, финансирует "радикальную оппозицию". "Наряду с этими разоблачениями наше удивление возрастает от того, что этот человек финансирует радикальную оппозицию на украденные деньги и, по его собственному признанию, некоторые НПО, находит убежище в ЕС, он там тепло устроился, и ему дают возможность расшатать ситуацию в Грузии", – отметил он. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В качестве одного из доказательств была приведена встреча Кезерашвили с лидерами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в октябре 2023 на Кипре. В правящей партии заявили также о планах экс-министра выделить оппозиции 45 млн евро к выборам 26 октября. Имя Кезерашвили фигурирует в деле о мошенничестве международного масштаба – т. н. дело о колл-центрах. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, проведя журналистское расследование. Масштабы преступления В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Давид Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. Скандал вокруг экс-министра обороны Грузии – Кезерашвили все отрицает>>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, европа, давид кезерашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, bbc, ираклий гарибашвили, израиль, кипр
грузия, новости, политика, европа, давид кезерашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, bbc, ираклий гарибашвили, израиль, кипр
Грузия ждет от Евросоюза передачи разыскиваемого экс-министра обороны – Папуашвили
14:03 19.09.2024 (обновлено: 14:18 19.09.2024)
По словам Папуашвили, Кезерашвили финансирует "радикальную оппозицию" в Грузии, которая стремится расшатать ситуацию в стране
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия ждет передачи заочно осужденного экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который занимается преступной деятельностью на территории Евросоюза, для отбывания наказания в грузинской тюрьме, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Прокуратура Грузии накануне сообщила о задержании новых фигурантов по делу о преступном колл-центре, где упоминается Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 млн евро, принадлежащих Министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".
"Чтобы олигархи находили убежище на территории Европы и занимались преступной деятельностью – вызывает удивление и не вписывается ни в какие европейские ценности. Поэтому единственное, чего мы сейчас ожидаем, – это того, что ЕС передаст нам Давида Кезерашвили для отбывания наказания за ограбление грузинской армии в грузинской тюрьме", – заявил Папуашвили.
Спикер парламента также отметил важность задержания Кезерашвили, который, по словам Папуашвили, финансирует "радикальную оппозицию".
"Наряду с этими разоблачениями наше удивление возрастает от того, что этот человек финансирует радикальную оппозицию на украденные деньги и, по его собственному признанию, некоторые НПО, находит убежище в ЕС, он там тепло устроился, и ему дают возможность расшатать ситуацию в Грузии", – отметил он.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.
Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В качестве одного из доказательств была приведена встреча Кезерашвили с лидерами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в октябре 2023 на Кипре. В правящей партии заявили также о планах экс-министра выделить оппозиции 45 млн евро к выборам 26 октября.
Имя Кезерашвили фигурирует в деле о мошенничестве международного масштаба – т. н. дело о колл-центрах. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, проведя журналистское расследование.
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.
Скандальное расследование ВВС
ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Кто такой Давид Кезерашвили
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.