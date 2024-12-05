https://sputnik-georgia.ru/20241205/robert-sturua-zastupilsya-za-teatr-rustaveli-pered-uchastnikami-aktsiy-protesta-291263018.html

Роберт Стуруа заступился за театр Руставели перед участниками акций протеста

Роберт Стуруа заступился за театр Руставели перед участниками акций протеста

Sputnik Грузия

В связи со сложившейся в стране ситуацией руководство театра приняло решение отменить все запланированные постановки вплоть до 12 декабря 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T19:58+0400

2024-12-05T19:58+0400

2024-12-05T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Национальный театр имени Руставели не вмешивается в политику и не поддерживает ни одну политическую силу, написал художественный руководитель театра, 86-летний Роберт Стуруа. Участники акций протеста в Тбилиси и их сторонники обвинили руководство театра Руставели в помощи спецназу во время разгона демонстрантов. Якобы правоохранители с крыши здания театра стреляли в протестующих капсулами со слезоточивым газом. Руководство театра в тот же день опровергло обвинение, отметив, что, напротив, двери театра были открыты для протестующих со дня начала акций. Кроме того, в связи со сложившейся в стране ситуацией руководство театра приняло решение отменить все запланированные постановки вплоть до 12 декабря. Руководство театра Руставели обратилось также к представителям грузинских СМИ, с просьбой не распространять клевету и непроверенную информацию, которая может привести к непоправимым последствиям при столь тяжелом эмоциональном фоне. Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ. МВД Грузии опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников >>Лидеры ведущих оппозиционных партий и поддерживающая их президент Грузии Саломе Зурабишвили говорят, что это спецназ провоцирует митингующих, которые совершенно законно протестуют против действий "нелегитимных властей". В понедельник, 2 декабря, Зурабишвили заявила, что силовикам раздают амфетамин либо какие-то другие наркотики, что обуславливает их выдержку на акциях протеста уже которую ночь подряд. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что неустойчивое эмоциональное состояние Зурабишвили связано с тем, что ее президентский срок подошел к концу. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Действия США в отношении Грузии были несправедливы – Кимберли Лоу ЮЮВласти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться. Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Госдепартмент США обеспокоен действиями властей Грузии>>Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России. Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, роберт стуруа, театр руставели, акции протеста