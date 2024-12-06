https://sputnik-georgia.ru/20241206/krasnyy-uroven-bezopasnosti-v-parlamente-gruzii-smenili-na-zheltyy-291270385.html

Красный уровень безопасности в парламенте Грузии сменили на желтый

Красный уровень безопасности в парламенте Грузии сменили на желтый

Sputnik Грузия

Красный уровень безопасности был введен на фоне масштабных акций протеста на проспекте Руставели, перед зданием парламента 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T11:34+0400

2024-12-06T11:34+0400

2024-12-06T12:34+0400

грузия

новости

политика

парламент грузии

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275614461_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_bee2279d29ac6147146148afae6f7535.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Красный уровень безопасности, действующий в парламенте Грузии с 28 ноября, сменили на желтый, говорится в сообщении на сайте высшего законодательного органа. Решение о введении высшего уровня безопасности было принято на фоне протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. "В соответствии с приказом председателя парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года "Об утверждении правил безопасности во Дворце парламента Грузии", отменен красный уровень безопасности, заявленный 28 ноября, и с 6 декабря, до его упразднения, будет действовать желтый уровень безопасности – для посетителей ограничивается вход во дворец парламента", – говорится в заявлении. Полиция задержала еще пять человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси>>На запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные лишь соответствующими структурными единицами. До завершения парламентских мероприятий в здание парламента допускаются только аккредитованные представители СМИ – не более одной группы от каждого телевещателя. Красный уровень безопасности предполагает запрет на вход в здание парламента всех, кроме лиц, допуск которым выдает глава аппарата парламента, и самих депутатов.В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки - омбудсмен>>К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, парламент грузии, тбилиси