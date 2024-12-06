https://sputnik-georgia.ru/20241206/nyneshniy-protest-ne-imeet-soderzhaniya---glava-parlamenta-gruzii-ob-aktsiyakh-291270969.html

Нынешний протест не имеет содержания - глава парламента Грузии об акциях

Нынешний протест не имеет содержания - глава парламента Грузии об акциях

Sputnik Грузия

Никто не может назвать ничего из того, что предлагает Евросоюз на пути евроинтеграции Грузии, а власти отказываются, сказал Папуашвили 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T13:10+0400

2024-12-06T13:10+0400

2024-12-06T13:10+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287928849_0:118:2048:1271_1920x0_80_0_0_cadad391decfffa644a1a4f785c2cdc8.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Нынешний протест в Грузии лишен содержания, так как нет ни одного факта, чтобы Евросоюз предложил стране продвижение на пути евроинтеграции, а власти отказались бы от этого, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.По его словам, оппоненты властей опротестовывают то, чего нет в природе. "Никто не может назвать конкретный и осязаемый фактор, который предлагает нам Евросоюз, а власти отказываются. Мы все знаем, что возможность членства в Евросоюзе возникнет только в 2030 году", - сказал Папуашвили. Он отметил, что план властей Грузии направлен именно на эту дату. Полиция задержала еще пять человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси>>"Открытие переговоров в руках европейских структур. Грузия больше всех заслуживает и больше всех готова к началу процесса. Откроют - мы примем, подпишем и выполним", - заявил Папуашвили. Глава парламента подчеркнул, что власти Грузии попытаются донести до избирателей оппозиции свою правду, чтобы они смогли сравнить действия правящей команды с "безответственным поведением" оппозиции. "Считаю, что прошло достаточно времени и произошло достаточно событий для того, чтобы эмоции стихли, жизнь вернулась в привычное русло, и чтобы политические партии и их сторонники вернулись в конституционные рамки", - сказал Папуашвили. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки - омбудсмен>>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Во время беспорядков на акциях протеста в Тбилиси пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и компаний, а также мэрии столицы.Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , евросоюз