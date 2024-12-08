https://sputnik-georgia.ru/20241208/mvd-gruzii-obeschalo-nakazat-vinovnykh-v-nasilii-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-291297660.html

МВД Грузии обещало наказать виновных в насилии на акциях протеста в Тбилиси

МВД Грузии обещало наказать виновных в насилии на акциях протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

МВД Грузии поддерживает инициативу премьера Ираклия Кобахидзе о запрете масок и другой одежды, скрывающей лицо, во время собраний 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T22:21+0400

2024-12-08T22:21+0400

2024-12-08T22:21+0400

новости

грузия

политика

мвд грузии

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/04/291236220_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8c4a6615b930fc64ffea5de13a058183.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел осуждает все формы насилия, осуществляемые на акциях протеста у здания парламента в Тбилиси, нарушители будут наказаны по всей строгости закона, заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе на брифинге. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. По его словам, МВД Грузии и другие профильные ведомства ведут расследование по каждому факту насилия на акциях протеста. "По каждому факту насилия начато расследование, как в МВД, так и в профильных ведомствах, проводятся интенсивные следственные мероприятия с целью установления виновных и привлечения их к ответственности", - заявил Дарахвелидзе. По его словам, когда акция протеста проводилась в рамках установленного законом мирного собрания и никаких фактов насилия не фиксировалось, следовательно, и полиции не приходилось применять предусмотренную законом силу. В то же время, по словам замглавы МВД, общество наблюдало многочисленные факты насилия со стороны участников акции протеста, была разрушена инфраструктура, принадлежащая как частным лицам, так и государству, повреждено здание парламента Грузии, зафиксированы случаи вандализма и кражи, повреждены автомобили, мотоциклы и скроллы. Сколько человек оказались в клиниках после акции 7 декабря – данные Минздрава >>"Совершено разбойное нападение на магазин "Сваровски", расположенный на проспекте Руставели, из которого человеком в маске, одетым в черное и вооруженным ножом, были украдены дорогие вещи, а также зафиксировано около 60 случаев краж: в том числе из торговых центров, магазинов, открытых баров, ресторанов и супермаркетов. Были украдены различный инвентарь, деньги, одежда и другие предметы", - заявил Дарахвелидзе. Ущерб, причиненный частным лицам и государству преступным путем, превышает сотни тысяч лари. В результате насильственных действий со стороны протестующих пострадали более 150 сотрудников полиции. Премьер Грузии оценил нападение на журналистов на акции протеста как провокацию >>"В ходе протестов в результате нападений со стороны агрессивных группировок почти всем раненым полицейским потребовалась неотложная медицинская помощь, а многим из них даже потребовалось хирургическое вмешательство. Большинство сотрудников полиции имеют различные виды ожогов, переломов, травм головы", - сказал Дарахвелидзе. По данным МВД, к уголовной ответственности с 28 ноября по 8 декабря были привлечены 30 человек, в административном порядке были задержаны 372 человека, в отношении 62 граждан было применено административное заключение, более ста человек были оштрафованы. Кроме того, МВД Грузии поддерживает инициативу премьера Ираклия Кобахидзе о запрете масок и другой одежды, скрывающей лицо, во время собраний. Замминистра ведомства Александр Дарахвелидзе заявил, что главным фактором насилия со стороны протестующих в Тбилиси является чувство безнаказанности, так как они могут скрывать лица, что помешает их идентифицировать. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ. Избиение журналистов и политиков в центре Тбилиси – возбуждено уголовное дело >>Аргументы руководства страны не принимают ни лидеры ведущих оппозиционных сил, ни поддерживающие их президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации, ни посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, ни посольство США. По их словам, власти Грузии отказались от интеграции в Евросоюз. Президент и оппозиция называют решение правящей "Грузинской мечты" окончательным доказательством того, что они повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. При этом они заявляют, что сейчас Грузией руководят "нелегитимные власти", так как парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, мвд грузии, акции протеста