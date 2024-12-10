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США поощряют насилие в Грузии – депутат

США поощряют насилие в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Депутат призвал всех за пределами страны не вмешиваться во внутренние дела Грузии 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Необоснованные решения, принятые без каких-либо аргументов, а также заявления, озвученные главой Госдепа США Энтони Блинкеном, поощряют факты насилия в Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Накануне в посольстве США в Грузии заявили, что они решительно осуждают "жестокие и неоправданные нападения "Грузинской мечты" на представителей СМИ и граждан Грузии" в последние дни. Со ссылкой на Блинкена в посольстве заявили, что США готовятся использовать все доступные им средства, включая санкции, для обеспечения того, чтобы "виновные в насилии и лица, способствующие созданию обстановки насилия", были привлечены к ответственности.Все должны знать, что, когда в поддержку "агентуры" принимаются подобные несправедливые и необоснованные решения, взятые с воздуха, то именно они, по словам Мдинарадзе, поощряют насилие, в том числе и в последние дни на улицах Тбилиси. "Кроме того, это один из бюрократов уходящей власти, нам не о чем с ним разговаривать, потому что это человек, который несколько месяцев назад объявил своим сотрудникам, что они не должны называть мужчину – мужчиной, а женщину – женщиной. С такими людьми нам не о чем разговаривать", – заявил Мдинарадзе.Как отметил Мдинарадзе, у правящей команды очень принципиальное отношение к данному вопросу. "Поэтому мы призываем всех, кем бы они ни были, это за пределами страны, не вмешиваться так грубо во внутренние дела страны. Такое вмешательство, а затем такая же позиция, озвученная соответствующими послами, включая посла Данниган (посол США – ред.), несмотря на личное уважение, я могу сказать, что это поощряет насилие", – заявил он. США выразили солидарность протестующим в Грузии и пригрозили власти новыми санкциями>>Каждый из них, кем бы он ни был и какую бы страну не представлял, упоминая "Грузинскую мечту" в контексте насильника, должен хорошо помнить, что их подобные решения и заявления поощряют насилие со стороны поддерживаемых ими партий, отметил Мдинарадзе. Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. Действия США в отношении Грузии были несправедливы – Кимберли Лоу>>Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров. Между тем, госдеп США ранее заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году. Согласно заявлению Госдепа, антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что нынешняя администрация президента США пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации Дональда Трампа, с которой собираются говорить власти Грузии. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Госдепартмент США обеспокоен действиями властей Грузии>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу>>Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, дональд трамп, сша, новости, тбилиси