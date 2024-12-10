https://sputnik-georgia.ru/20241210/demonstranty-sozhgli-grob-pered-novogodney-elkoy-u-parlamenta-gruzii-291311285.html

Демонстранты сожгли гроб перед новогодней елкой у парламента Грузии

Демонстранты сожгли гроб перед новогодней елкой у парламента Грузии

Sputnik Грузия

Акция протеста традиционно началась в 19:00 и продолжается до сих пор 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T01:23+0400

2024-12-10T01:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Демонстранты принесли к парламенту Грузии в Тбилиси гроб, в который положили фотографию основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, поставили перед новогодней елкой и сожгли. До этого они обклеили нижние ветки елки и заграждение вокруг нее фотографиями пострадавших участников акций протеста и плакатами "Город, полный крови молодежи", "Везде полиция, и нигде нет справедливости", "ЕС и США, введите санкции против виновных, "Грузинской мечты" и так далее. Демонстранты требуют освобождения задержанных и наказания силовиков, от рук которых пострадали участники акций протеста и журналисты. Акция протеста традиционно началась в 19:00 и продолжается до сих пор. Обстановка спокойная. Спецназа на месте нет, более того, полиция не перекрывала улицу Чичинадзе, которая во время предыдущих митингов была одной из самых "горячих" точек. У площади Свободы на проспекте Руставели стоят водометы.Митингующие гуляют по проспекту Руставели, который перекрыт до площади Республики. Основная часть находится перед парламентом и на прилегающей к театру имени Шота Руставели территории. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Омбудсмен осудил травлю журналистов грузинской телекомпании "Имеди">>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, сша, тбилиси, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, евросоюз