https://sputnik-georgia.ru/20241210/v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-namerenie-es-nakazat-gruziyu-291315745.html

В "Грузинской мечте" ответили на намерение ЕС "наказать Грузию"

В "Грузинской мечте" ответили на намерение ЕС "наказать Грузию"

Sputnik Грузия

Евросоюз обсудит дополнительные меры в отношении Грузии 16 декабря на встрече министров иностранных дел стран сообщества 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T14:56+0400

2024-12-10T14:56+0400

2024-12-10T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз в разы сократило ресурс оппонентов власти устроить серьезные беспорядки внутри страны, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, комментируя заявление посла ЕС Павла Герчинского.Ранее Герчинский заявил, что происходящее в Грузии в последние дни явно требует санкций. По его информации, работа по подготовке санкций уже ведется, и он не исключил, что данные будут представлены 10 декабря. Однако для введения санкций необходимо единогласное решение 27 стран-участниц ЕС, отметил он."Посол ЕС заявил, что 16-17 декабря – это даты, когда некоторые люди попытаются наказать Грузию. В определенной степени тем решением, которое мы приняли заранее, мы это предотвратили, и предотвратили внутренние беспорядки еще в сотни раз серьезнее", – заявил Мдинарадзе. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года>>Премьер Грузии 28 ноября заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. По его словам, вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.Благодаря решению властей Грузии удалось перестраховаться, и в сотни раз сократить ресурсы оппонентов власти, отметил Мдинарадзе."Если сейчас мы получили турбулентность в три-четыре балла, то турбулентность могла бы быть вдвое больше, и люди, которые сами признают, к чему готовились, встретили бы эти даты подготовленными в два раза лучше. Они думали, что до нового года они должны сделать что-то, чем могли бы свергнуть власть", – заявил Мдинарадзе. Волна протеста началась 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа>>С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты. К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки". Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи. Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели). Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли". С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы. Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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