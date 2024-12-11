https://sputnik-georgia.ru/20241211/parlament-gruzii-prinyal-v-pervom-chtenii-popravki-kotorye-lishat-zurabishvili-gosokhrany-291353618.html

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны

Sputnik Грузия

В октябре 2023 года суд подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T18:25+0400

2024-12-11T18:25+0400

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саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

специальная служба государственной охраны

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял в первом чтении поправки в закон "О Специальной службе государственной охраны", согласно которым Саломе Зурабишвили после истечения ее президентских полномочий лишится услуг государственной охраны.Инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки поддержали 83 депутата парламента Грузии. Получившая 61 мандат оппозиция в работе законодательного органа не участвует. Они заявили о фальсификации парламентских выборов 26 октября и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты.Согласно поправкам, персональная госохрана не будет предоставляться президенту, премьер-министру или председателю парламента Грузии после завершения их полномочий, если Конституционный суд подтвердил нарушение им главного закона страны или наличие признаков преступления в его действии, или если прекращение полномочий стало результатом совершения им преступления.По закону государственная охрана полагается первым лицам государства в течение одного года после истечения их полномочий. В октябре 2023 года Конституционный суд Грузии в рамках запущенной правящей партией "Грузинская мечта" процедуры импичмента подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны.Депутат иронично посоветовал президенту Грузии осудить Макрона за разговор с Иванишвили>>Конституционный суд Грузии заявил, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж она осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью часть 1 пункт "а" Конституции Грузии.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата в ЕС.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Довести процедуру импичмента до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было необходимого для этого конституционного большинства – минимум 100 депутатов (2/3).У "Грузинской мечты" нет такого количества голосов и в парламенте XI созыва, который вступил в полномочия 25 ноября. В предвыборный период правящая партия обещала избирателям объявить Зурабишвили импичмент, если получит конституционное большинство.Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря.Следующий президент Грузии будет избираться не прямым путем, как это было до сих пор, а коллегией выборщиков из 300 человек. В эту коллегию входят 150 депутатов парламента, 20 депутатов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 депутат Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей местных самоуправлений.В Грузии вводят строгие правила продажи и использования пиротехники>>Президентские выборы намечены на 14 декабря, а церемония инаугурации - на 29 декабря.Кандидата в президенты представила только "Грузинская мечта". Им стал Михаил Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. Они называют нелегитимным как новый парламент, так правительство, которому этот парламент выразил доверие 28 ноября.По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, европа, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, специальная служба государственной охраны, парламент грузии