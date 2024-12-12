https://sputnik-georgia.ru/20241212/pozitivnyy-shag-ili-poslednee-preduprezhdenie--reaktsiya-na-razgovor-ivanishvili-s-makronom-291373438.html

Позитивный шаг или последнее предупреждение – реакция на разговор Иванишвили с Макроном

Позитивный шаг или последнее предупреждение – реакция на разговор Иванишвили с Макроном

Sputnik Грузия

В правящей партии заявили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Макрона 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с почетным председателем правящей партии "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили в правящей команде назвали позитивным шагом, в то время как в оппозиции оценили это как последнее предупреждение перед введением санкций Запада. В правящей партии заявили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Макрона. Президент Франции выразил обеспокоенность создавшейся в Грузии ситуацией и выразил желание внести свою лепту в полную разрядку этой обстановки. Иванишвили поприветствовал идею предпринять совместные усилия. Если оппозиции удастся вернуться к политическому процессу, принять результаты выборов и обеспечить соблюдение прав своих избирателей, это будет очень хорошо, добавил депутат. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Постановка такого вопроса изначально исключила бы даже возможности сдвига темы, отметил депутат. "Так что это абсолютно правильное направление, и я хотел бы надеяться, что и развитие будет правильным", – отметил Шарманашвили. Позиция, выраженная Макроном, наряду с началом определенного диалога и переговоров, не представляет никакой новизны, заявил депутат от правящей партии Гиви Миканадзе. Стандарт в международных отношениях таков – когда какой-либо вопрос начинает обсуждаться, это уже должно оцениваться очень позитивно, и независимо от того, какое расстояние предстоит пройти, первые шаги должны быть сделаны, заявил в свою очередь вице-спикер парламента Гия Вольский. "Они могут соглашаться по каким-то вопросам, по каким-то могут не соглашаться, но благосклонность, желание урегулировать ситуацию, не дестабилизировать и не предавать огню Грузию – в этом нет ничего, кроме позитивного", – отметил Вольский. Реакция оппозиции Между тем председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Тика Бокучава уверена, что звонок Макрона к Иванишвили был последним предупреждением в его адрес. Эти санкции, возможно, и не так важны для Иванишвили, но для крушения режима, которое уже началось, это будет очень важно, отметила Бокучава. "Иванишвили долго в изоляции не протянет, и ему придется назначить новые выборы", – добавила Бокучава. Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии и неправительственные организации активно работают на тем, чтобы международное сообщество не признало легитимность новоизбранного парламента. В "Грузинской мечте" же говорят, что легитимацию властям дает народ, который их выбирает. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словении. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. О чем говорили Макрон и Иванишвили Согласно информации пресс-службы правящей партии, Иванишвили и Макрон в ходе часового телефонного разговора обсудили обстановку в Грузии. Макрон отметил, что обеспокоен создавшейся в Грузии ситуацией и выразил желание внести свою лепту в полную разрядку обстановки. В свою очередь Иванишвили, как отметили в партии, поблагодарил президента Франции за инициативу и поприветствовал идею предпринять совместные усилия. Иванишвили и Макрон договорились о том, что в последующие дни вновь состоится контакт и будет оценен достигнутый прогресс, отмечено в сообщении. Санкции США могут угрожать Грузии, в том числе при администрации Трампа – Миллер >>Позднее партия распространила дополнительные детали телефонного разговора между Иванишвили и Макроном. В партии подтвердили, что Макрон поднял вопрос об освобождении задержанных. В ответ Иванишвили разъяснил президенту Франции, что большинство задержанных содержатся под стражей в административном порядке, и в ближайшее время все они будут освобождены. Что касается лиц, задержанных за совершение уголовного преступления, Макрону пояснили, что Грузия является правовым государством, и все виновные несут ответственность за совершенное преступление в соответствии с требованиями закона и высоким уровнем доказательности. Иванишвили также разъяснил президенту Франции, что полиция действовала в соответствии с более высокими европейскими стандартами против масштабного насилия со стороны участников акции. Кроме того, почетный председатель партии отметил, что расследование отдельных нарушений начато и продолжается. Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер>>С 4 декабря на акциях протеста в Тбилиси стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов. Между тем, 10 декабря СГБ заявила, что злоумышленники для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси планируют обострить обстановку так, чтобы это привело к жертвам, неконтролируемым процессам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. США поощряют насилие в Грузии – депутат>>С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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