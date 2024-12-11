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США вновь угрожают Грузии новыми санкциями - даже при администрации Трампа

США вновь угрожают Грузии новыми санкциями - даже при администрации Трампа

Sputnik Грузия

Какими будут санкции и на кого они будут направлены в Госдепартаменте США пока не заявили 11.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Власти США глубоко обеспокоены изменением курса, правительства Грузии и намерены использовать все инструменты, имеющиеся в распоряжении властей, чтобы привлечь страну к ответственности, как в условиях нынешней администрации президента США, так и, возможно, при администрации Дональда Трампа, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Ранее в посольстве США в Грузии заявили, что они решительно осуждают "жестокие и неоправданные нападения "Грузинской мечты" на представителей СМИ и граждан Грузии" в последние дни. Со ссылкой на Блинкена в посольстве заявили, что США готовятся использовать все доступные им средства, включая санкции, для обеспечения того, чтобы "виновные в насилии и лица, способствующие созданию обстановки насилия", были привлечены к ответственности. "Мы используем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, которые поддерживаются обеими партиями. И мы также, когда считаем это целесообразным, разрабатываем новые инструменты, которые мы можем использовать как в оставшееся время для нынешней администрации, так и, возможно, для будущей администрации", - заявил Миллер. Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер>>При он отметил, что не собирается говорить о каких-либо потенциальных санкциях, которые США введет в отношении грузинских официальных лиц или частных лиц внутри Грузии. "Мы ясно дали понять, что глубоко обеспокоены изменением курса, выбранного правительством Грузии. Вы видели заявление Госсекретаря на прошлой неделе, в котором он ясно дал понять, что мы собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь Грузию к ответственности за эти шаги, включая введение новых санкций", - заявил он. Что касается того, какими будут санкции и на кого они будут нацелены, то придется подождать, пока власти США объявят о них, добавил Миллер. США поощряют насилие в Грузии – депутат>>Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров. Между тем, госдеп США ранее заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году. Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа>>Согласно заявлению Госдепа, антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что нынешняя администрация президента США пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации Дональда Трампа, с которой собираются говорить власти Грузии. Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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