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Министр: евроинтеграция – внешнеполитический приоритет Грузии

Министр: евроинтеграция – внешнеполитический приоритет Грузии

Sputnik Грузия

Она с сожалением отметила, что некоторые внутренние и внешние акторы используют тему интеграции Грузии в ЕС для спекуляций 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T22:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Власти Грузии верны взятым на основании соглашения об ассоциации с Евросоюзом обязательствам, и интеграция в ЕС является главным внешнеполитическим приоритетом страны, заявила глава грузинского МИД на пресс-конференции в Будапеште. В рамках визита в Венгрию во вторник Бочоришвили провела встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. После встречи они провели совместную пресс-конференцию. По ее словам, Грузия с 2014 года доказала, что является верным и надежным партнером. "То, что мы сделали с 2014 года, совершенно наглядно в плане трансформации страны, трансформации, которая основывается на европейских стандартах", – сказала Бочоришвили. Она подчеркнула, что Грузия лидирует среди ассоциированных партнеров ЕС, о чем свидетельствуют разные отчеты Еврокомиссии. "Европейские партнеры должны стараться, чтобы, когда речь идет о решениях по Грузии, у этого был объективный характер", – заявила Бочоришвили. Она с сожалением отметила, что некоторые внутренние и внешние акторы используют этот "жизненно важный вопрос" для спекуляций.Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза против Грузии – глава МИД>>"Европейское будущее, которое поддерживает абсолютное большинство населения Грузии, используется для усиления поляризации в обществе и создания дополнительных рисков для стабильности и безопасности в стране", – сказала Бочоришвили. По ее словам, Грузия ценит партнерство с Евросоюзом и его членами, но, к сожалению, партнерство не всегда основано на взаимоуважении.При этом она поблагодарила Венгрию за уважение государственности, суверенитета и демократии в Грузии. Главы МИД Евросоюза 16 октября планирует обсудить вопрос Грузии и возможность введения санкций.Во вторник заявление по Грузии сделал пресс-спикер дипломатической службы Евросоюза, в котором говорится о репрессивных действиях против протестующих в Грузии, представителей СМИ и лидеров оппозиции, и о необходимости освобождения всех задержанных в связи с акциями протеста.В "Грузинской мечте" ответили на намерение ЕС "наказать Грузию">>В заявлении отмечено, что насилие не является ответом на требования протестующих о демократическом и европейском будущем Грузии."Мы напоминаем, что именно действия "Грузинской мечты" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС. Постоянный откат демократии и недавние репрессивные меры, используемые грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений", – сказано в заявлении.Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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