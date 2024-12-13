https://sputnik-georgia.ru/20241213/narodnaya-diplomatiya-kak-put-resheniya-raznoglasiy--v-tbilisi-proshel-kruglyy-stol-291393139.html

Народная дипломатия как путь решения разногласий – в Тбилиси прошел круглый стол

Народная дипломатия как путь решения разногласий – в Тбилиси прошел круглый стол

Sputnik Грузия

Грузинские политологи, эксперты и ученые собрались за круглым столом, чтобы обсудить текущий внешнеполитический курс Грузии и предложить пути решениях... 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T16:34+0400

2024-12-13T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Наилучший путь налаживания отношений между Грузией и Россией – это ведение народной дипломатии, считают эксперты-участники круглого стола, прошедшего в Тбилиси. Круглый стол "Грузино-российская оттепель", организованный газетой "Свободная Грузия", прошел в Тбилиси с участием грузинских политологов, экспертов и ученых. Гости мероприятия назвали основные вызовы в грузино-российских отношениях, обсудили пути налаживания связей с РФ и возможности для Грузии стать истинно суверенным государством. "Грузия должна урегулировать отношения с Россией с использованием всех ресурсов, в том числе народная дипломатия, которая подразумевает взаимоотношения молодежи двух стран, представителей научных и медицинских кругов и т. д. А после, на уровне госполитики, мы должны решить этот конфликт, который существует уже 35 лет между странами", – заявила доктор политических наук, профессор Тамар Чибурданидзе. По ее словам, прежде чем принимать какое-либо решение по государственной политике, необходимо эту политику проработать на уровне народной дипломатии, на уровне экспертов. Необходимо учитывать мнение всех экспертов, будь они оппозиционными или позиционными. Как пояснила Чибурданидзе, любое сильное государство, например Америка и Великобритания, очень активно и продуктивно используют научные исследования, их выводы и рекомендации в ведении внешней государственной политики. В Грузии же, по ее словам, науке не уделяется должного внимания. Что касается отношений с Россией, политолог напомнила, что самая большая граница у Грузии проходит с северной страной, и исходя из этого у государства не может быть постоянных проблем с соседним государством. Решение всех спорных вопросов с Россией политолог видит в двусторонних переговорах, так как силовые методы исключены для такой маленькой и малочисленной страны, как Грузия, где война может усугубить и так тяжелое демографическое положение. Чибурданидзе: лишь переговоры смогут решить разногласия между Грузией и Россией>>"Нашей главной целью в отношениях с любым государством должна быть демографическая политика. Грузии нужен мир. Только в условиях мира генофонд может выжить. Но урегулирование отношений с соседней страной не должно происходить в ущерб отношениям с другими странами. Тогда мы пойдём к результату", – отметила она. Чибурданидзе считает, что дальнейшее развитие событий зависит от каждого гражданина Грузии, каждого ученого, представителя искусства, от всех секторов народной дипломатии и, конечно же, политиков, чтобы Грузия действительно стала суверенным государством, а не только на бумаге, была самодостаточной страной, имела национальную политику и чтобы у Грузии были партнеры и на Западе, и на Востоке, и на Севере. Грузии и России пришло время восстановить дипсвязи – политолог>>В ходе выступления политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе заявил, что Грузия и Россия добились большого прогресса в двусторонних отношениях и следующим шагом должно быть восстановление дипломатических отношений. "Если смотреть на те вещи, которые мы могли бы развивать, мы уже все развили: туризм, самолеты, безвиз. Все это сделано. Следующий шаг, единственный возможный – это задуматься над восстановлением дипломатических отношений. Для того, чтобы это произошло, невозможно без определенных сильнейших шагов со стороны РФ", – заявил Сихарулидзе.Налаживание отношений с Россией считает обязательным и политолог-конфликтолог, руководитель Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия. Эксперт выступил с предложением, которое может положительно повлиять на потепление отношений Грузии с Россией, а также поможет налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Еще один участник круглого стола, представитель НПО "Евразийский альянс" Гия Салуквелидзе заявил о важности восстановления железнодорожного сообщения Грузии с Россией. Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию нет с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом. "Самое важное – это железнодорожное сообщение. Ее восстановление положительно скажется на налаживании отношений с братским народом. Тем не менее, важно также установление научных связей, чтобы грузинские учёные могли приглашать своих российских коллег, не боясь осуждения и критики", – заявил Сулаквелидзе.В "Грузинской мечте" ответили на намерение ЕС "наказать Грузию">>Директор информационного агентства "Ивериони" Заур Начкебия считает правильным политический курс нынешнего правительства Грузии, который направлен на развитие торгово-экономических отношений с Россией. Заур Начкебия затронул и нынешний политический кризис в стране, отметив, что смена нынешней власти в такой ситуации пагубна для Грузии. "Все общество, и здоровые силы должны быть направлены к тому, чтобы не допустить госпереворота, и сохранить мир в стране", – заявил Начкебия. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, тамара чибурданидзе, арчил сихарулидзе, бадри начкебия, абхазия