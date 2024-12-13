https://sputnik-georgia.ru/20241213/zurabishvili-skoro-ostanetsya-bez-gosokhrany-291396428.html

Зурабишвили скоро останется без госохраны

Зурабишвили скоро останется без госохраны

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял во всех трех чтениях поправки в закон "О Специальной службе... 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T19:04+0400

2024-12-13T19:04+0400

2024-12-13T19:04+0400

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специальная служба государственной охраны

парламент грузии

"сила народа"

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял во всех трех чтениях поправки в закон "О Специальной службе государственной охраны", согласно которым Саломе Зурабишвили после истечения в ближайшее время срока ее президентских полномочий больше не будет предоставляться госохрана.Инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки поддержали 85 депутатов парламента Грузии. Получившая 61 мандат оппозиция заявила о фальсификации парламентских выборов 26 октября и отказалась от работы в законодательном органе.Согласно поправкам, персональная госохрана не будет предоставляться президенту, премьер-министру или председателю парламента Грузии после завершения их полномочий, если Конституционный суд подтвердил нарушение им главного закона страны или наличие признаков преступления в его действии, или если прекращение полномочий стало результатом совершения им преступления.Государственная охрана полагается первым лицам Грузии в течение одного года после истечения их полномочий.Все о выборах президента Грузии: кандидат, избирательная коллегия, протест и многое другое>>Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент или спустя десять дней после их принятия свою подпись на документе поставит председатель парламента.Новшество затронет Зурабишвили из-за того, что в октябре 2023 года Конституционный суд Грузии в рамках запущенной правящей партией "Грузинская мечта" процедуры импичмента подтвердил, что она нарушила Конституцию страны.Конституционный суд Грузии заявил, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж она осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью часть 1 пункт "а" Конституции Грузии.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата в ЕС.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Довести процедуру импичмента до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было необходимого для этого конституционного большинства – минимум 100 депутатов (2/3).У "Грузинской мечты" нет такого количества голосов и в парламенте XI созыва, который вступил в полномочия 25 ноября. В предвыборный период правящая партия обещала избирателям объявить Зурабишвили импичмент, если получит конституционное большинство.Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря. Двумя днями ранее, 14 декабря состоятся президентские выборы. Президента Грузии впервые будет выбирать избирательная коллегия. Кандидата в президенты представила только "Грузинская мечта". Это бывший нападающий сборной Грузии по футболу, депутат парламентов Грузии трех созывов, член партии "Сила народа" Михаил Кавелашвили.Инаугурация намечена на 29 декабря.Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД>>Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. Они называют нелегитимным как новый парламент, так правительство, которому этот парламент выразил доверие 28 ноября.По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными. Власти же настаивают на том, что евроинтеграция продолжается, а оппозиция по указке своих зарубежных хозяев тщетно пытается устроить в Грузии Майдан. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, специальная служба государственной охраны, парламент грузии, "сила народа", тбилиси