https://sputnik-georgia.ru/20241214/protsedura-golosovaniya-za-novogo-prezidenta-gruzii-zavershena-291407483.html

Процедура голосования за нового президента Грузии завершена

Процедура голосования за нового президента Грузии завершена

Sputnik Грузия

Выборы президента проходят в столице Грузии на фоне акции протеста у здания законодательного органа 14.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Члены коллегии выборщиков завершили процедуру голосования на выборах президента Грузии, и теперь Центральная избирательная комиссия приступит к подсчету голосов. Процедура голосования началась в 9:00 по тбилисскому времени и завершилась в 14:00.Подсчет голосов идет в прямом эфире. После его завершения ЦИК Грузии объявит итоги выборов, в том числе число проголосовавших и число голосов за единственного кандидата на пост президента Грузии. Выборы проходят на фоне акции протеста. Митингующие с утра перекрыли центральный проспект города и также расположились на улице, прилегающей к парламенту. Само здание парламента оцеплено полицией. Кого выбираютВыбор у коллегии выборщиков ограниченный – кандидата в президенты представила только правящая партия. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, заявили о тотальной фальсификации и отказались работать в законодательном органе нынешнего созыва. С победой на парламентских выборах "Грузинскую мечту" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Что касается отдельных стран ЕС, поздравления поступили только из Венгрии и Словении. Единственным кандидатом в президенты Грузии стал бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили. Оппоненты властей с насмешкой отнеслись к этому выбору, акцентировав внимание на отсутствии у Кавелашвили диплома о высшем образовании. В правящей партии же заявили, что у Кавелашвили большой опыт в политике и его главное достоинство – патриотизм. Идет прямое вмешательство западных стран в ситуацию в Грузии – политолог >>Для победы Кавелашвили должен получить голоса не менее 200 членов избирательной коллегии. Правящая партия заявила, что у нее 211 членов коллегии. Согласно Конституции, президентом Грузии может стать гражданин страны от 40 лет с избирательным правом, который жил в стране не менее 15 лет. Президент избирается на пять лет. Фигура президента Сегодня президент – это символическая фигура с ограниченными полномочиями. К примеру, президент сам решает, кого помиловать и использовать право вето на законы, а вот представительские функции в международных отношениях может осуществлять только с согласия правительства. Спикер парламента Грузии уточнил, когда Зурабишвили перестанет быть президентом>>Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты. Волна протеста Акция протеста началась у здания парламента Грузии 14 декабря с раннего утра. Оппозиция, представители неправительственных организаций, активисты и их соратники в борьбе с нынешними властями собрались к началу голосования. Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии>>Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Новый президент Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря 2024 года. Между тем Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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