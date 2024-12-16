https://sputnik-georgia.ru/20241216/politsiya-budet-zaderzhivat-grazhdan-rukovodstvuyas-veskimi-osnovaniyami--mvd-gruzii-291432296.html

Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии

Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии

Sputnik Грузия

Внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран, заявили в МВД 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T17:29+0400

2024-12-16T17:29+0400

2024-12-16T17:29+0400

грузия

новости

политика

мвд грузии

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250792746_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bad0421777cc52577e0ba53408169107.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Полицейские в Грузии для профилактики правонарушений могут задерживать определенных лиц, имея при этом лишь достоверную информацию о планируемых противоправных действиях и учитывая, что задержанный должен быть ранее привлечен к административной ответственности, говорится в заявлении МВД. В МВД, в ответ на заявления ряда НПО, разъяснили изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым в результате принятых законодательных изменений полиция якобы получила полномочия задерживать человека без каких-либо оснований, в частности, только на основании общего подозрения, что он может совершить противоправное действие в будущем. По информации МВД Грузии, внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран. В частности, в решении Большой Палаты Европейского Суда от 2018 года указано, что превентивное задержание соответствует статье 5 Европейской конвенции. В данном решении суд указывает, что статья 5 Конвенции не может быть истолкована таким образом, что становится невозможным выполнение полицией возложенной на нее обязанности – охраны общественной безопасности и правопорядка. В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности >>Полиция должна обладать той или иной формой дискреционных полномочий для принятия оперативных решений. Суд отмечает, что для принятия указанного решения полиция будет иметь доступ к такой информации и оперативным материалам, которые недоступны для общества. Следует отметить, что ни одна из превентивных мер не дает полиции возможности принять какую-либо меру, апеллируя к общей, абстрактной угрозе, тем более на том основании, что какое-либо лицо или группа лиц склонна к совершению преступления или иного насильственного действия. Под превенцией повторного административного правонарушения понимается случай, когда лицо совершило правонарушение, и при этом существует реальная опасность его повторного совершения. Уклонение от реального риска совершения преступления подразумевает, что существует высокая вероятность того, что конкретное преступление будет неоднократно совершаться конкретными лицами. Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию >>Реальность угрозы должна быть доказана конкретными фактами или информацией, которые необходимо представить перед судом. Кроме того, любой задержанный имеет право обратиться в суд для проверки законности его задержания и получения соответствующей компенсации в случае, если его задержание будет признано незаконным. Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением. Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США >>Парламент Грузии принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие. Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент, или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста