https://sputnik-georgia.ru/20241216/politsiya-budet-zaderzhivat-grazhdan-rukovodstvuyas-veskimi-osnovaniyami--mvd-gruzii-291432296.html
Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии
Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии
Sputnik Грузия
Внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран, заявили в МВД 16.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-16T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Полицейские в Грузии для профилактики правонарушений могут задерживать определенных лиц, имея при этом лишь достоверную информацию о планируемых противоправных действиях и учитывая, что задержанный должен быть ранее привлечен к административной ответственности, говорится в заявлении МВД. В МВД, в ответ на заявления ряда НПО, разъяснили изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым в результате принятых законодательных изменений полиция якобы получила полномочия задерживать человека без каких-либо оснований, в частности, только на основании общего подозрения, что он может совершить противоправное действие в будущем. По информации МВД Грузии, внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран. В частности, в решении Большой Палаты Европейского Суда от 2018 года указано, что превентивное задержание соответствует статье 5 Европейской конвенции. В данном решении суд указывает, что статья 5 Конвенции не может быть истолкована таким образом, что становится невозможным выполнение полицией возложенной на нее обязанности – охраны общественной безопасности и правопорядка. В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности >>Полиция должна обладать той или иной формой дискреционных полномочий для принятия оперативных решений. Суд отмечает, что для принятия указанного решения полиция будет иметь доступ к такой информации и оперативным материалам, которые недоступны для общества. Следует отметить, что ни одна из превентивных мер не дает полиции возможности принять какую-либо меру, апеллируя к общей, абстрактной угрозе, тем более на том основании, что какое-либо лицо или группа лиц склонна к совершению преступления или иного насильственного действия. Под превенцией повторного административного правонарушения понимается случай, когда лицо совершило правонарушение, и при этом существует реальная опасность его повторного совершения. Уклонение от реального риска совершения преступления подразумевает, что существует высокая вероятность того, что конкретное преступление будет неоднократно совершаться конкретными лицами. Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию >>Реальность угрозы должна быть доказана конкретными фактами или информацией, которые необходимо представить перед судом. Кроме того, любой задержанный имеет право обратиться в суд для проверки законности его задержания и получения соответствующей компенсации в случае, если его задержание будет признано незаконным. Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением. Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США >>Парламент Грузии принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие. Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент, или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста
грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста
Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии
Внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран, заявили в МВД
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Полицейские в Грузии для профилактики правонарушений могут задерживать определенных лиц, имея при этом лишь достоверную информацию о планируемых противоправных действиях и учитывая, что задержанный должен быть ранее привлечен к административной ответственности, говорится в заявлении МВД.
В МВД, в ответ на заявления ряда НПО, разъяснили изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым в результате принятых законодательных изменений полиция якобы получила полномочия задерживать человека без каких-либо оснований, в частности, только на основании общего подозрения, что он может совершить противоправное действие в будущем.
"С внесенным изменением законодательства установлено, что если лицо уже совершило правонарушение, и при этом имеется достоверная информация о том, что оно совершит другое противоправное деяние, полиция имеет право задержать это лицо в целях предотвращения возможного совершения правонарушения", – говорится в заявлении.
По информации МВД Грузии, внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран.
В частности, в решении Большой Палаты Европейского Суда от 2018 года указано, что превентивное задержание соответствует статье 5 Европейской конвенции.
В данном решении суд указывает, что статья 5 Конвенции не может быть истолкована таким образом, что становится невозможным выполнение полицией возложенной на нее обязанности – охраны общественной безопасности и правопорядка.
Полиция должна обладать той или иной формой дискреционных полномочий для принятия оперативных решений.
Суд отмечает, что для принятия указанного решения полиция будет иметь доступ к такой информации и оперативным материалам, которые недоступны для общества.
"Принятие правильно аргументированного решения защищает человека от необоснованного и произвольного задержания. Превентивные полицейские меры, включая превентивное задержание для предотвращения повторных правонарушений, знакомо не в одной европейской стране, включая правовые системы Дании, Чехии и Германии", – говорится в заявлении.
Следует отметить, что ни одна из превентивных мер не дает полиции возможности принять какую-либо меру, апеллируя к общей, абстрактной угрозе, тем более на том основании, что какое-либо лицо или группа лиц склонна к совершению преступления или иного насильственного действия.
Под превенцией повторного административного правонарушения понимается случай, когда лицо совершило правонарушение, и при этом существует реальная опасность его повторного совершения.
Уклонение от реального риска совершения преступления подразумевает, что существует высокая вероятность того, что конкретное преступление будет неоднократно совершаться конкретными лицами.
Реальность угрозы должна быть доказана конкретными фактами или информацией, которые необходимо представить перед судом.
Кроме того, любой задержанный имеет право обратиться в суд для проверки законности его задержания и получения соответствующей компенсации в случае, если его задержание будет признано незаконным.
Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением.
Парламент Грузии принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие.
Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент, или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента.