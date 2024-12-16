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https://sputnik-georgia.ru/20241216/politsiya-budet-zaderzhivat-grazhdan-rukovodstvuyas-veskimi-osnovaniyami--mvd-gruzii-291432296.html
Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии
Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии
Sputnik Грузия
Внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран, заявили в МВД 16.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-16T17:29+0400
2024-12-16T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Полицейские в Грузии для профилактики правонарушений могут задерживать определенных лиц, имея при этом лишь достоверную информацию о планируемых противоправных действиях и учитывая, что задержанный должен быть ранее привлечен к административной ответственности, говорится в заявлении МВД. В МВД, в ответ на заявления ряда НПО, разъяснили изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым в результате принятых законодательных изменений полиция якобы получила полномочия задерживать человека без каких-либо оснований, в частности, только на основании общего подозрения, что он может совершить противоправное действие в будущем. По информации МВД Грузии, внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран. В частности, в решении Большой Палаты Европейского Суда от 2018 года указано, что превентивное задержание соответствует статье 5 Европейской конвенции. В данном решении суд указывает, что статья 5 Конвенции не может быть истолкована таким образом, что становится невозможным выполнение полицией возложенной на нее обязанности – охраны общественной безопасности и правопорядка. В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности &gt;&gt;Полиция должна обладать той или иной формой дискреционных полномочий для принятия оперативных решений. Суд отмечает, что для принятия указанного решения полиция будет иметь доступ к такой информации и оперативным материалам, которые недоступны для общества. Следует отметить, что ни одна из превентивных мер не дает полиции возможности принять какую-либо меру, апеллируя к общей, абстрактной угрозе, тем более на том основании, что какое-либо лицо или группа лиц склонна к совершению преступления или иного насильственного действия. Под превенцией повторного административного правонарушения понимается случай, когда лицо совершило правонарушение, и при этом существует реальная опасность его повторного совершения. Уклонение от реального риска совершения преступления подразумевает, что существует высокая вероятность того, что конкретное преступление будет неоднократно совершаться конкретными лицами. Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию &gt;&gt;Реальность угрозы должна быть доказана конкретными фактами или информацией, которые необходимо представить перед судом. Кроме того, любой задержанный имеет право обратиться в суд для проверки законности его задержания и получения соответствующей компенсации в случае, если его задержание будет признано незаконным. Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением. Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США &gt;&gt;Парламент Грузии принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие. Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент, или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста
грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста

Полиция будет задерживать граждан, руководствуясь вескими основаниями – МВД Грузии

17:29 16.12.2024
© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года
Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Alex Shlamov
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Внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран, заявили в МВД
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Полицейские в Грузии для профилактики правонарушений могут задерживать определенных лиц, имея при этом лишь достоверную информацию о планируемых противоправных действиях и учитывая, что задержанный должен быть ранее привлечен к административной ответственности, говорится в заявлении МВД.
В МВД, в ответ на заявления ряда НПО, разъяснили изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым в результате принятых законодательных изменений полиция якобы получила полномочия задерживать человека без каких-либо оснований, в частности, только на основании общего подозрения, что он может совершить противоправное действие в будущем.

"С внесенным изменением законодательства установлено, что если лицо уже совершило правонарушение, и при этом имеется достоверная информация о том, что оно совершит другое противоправное деяние, полиция имеет право задержать это лицо в целях предотвращения возможного совершения правонарушения", – говорится в заявлении.

По информации МВД Грузии, внесенные изменения соответствуют стандартам Европейского Суда и лучшей практике европейских стран.
В частности, в решении Большой Палаты Европейского Суда от 2018 года указано, что превентивное задержание соответствует статье 5 Европейской конвенции.
В данном решении суд указывает, что статья 5 Конвенции не может быть истолкована таким образом, что становится невозможным выполнение полицией возложенной на нее обязанности – охраны общественной безопасности и правопорядка.
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Полиция должна обладать той или иной формой дискреционных полномочий для принятия оперативных решений.
Суд отмечает, что для принятия указанного решения полиция будет иметь доступ к такой информации и оперативным материалам, которые недоступны для общества.

"Принятие правильно аргументированного решения защищает человека от необоснованного и произвольного задержания. Превентивные полицейские меры, включая превентивное задержание для предотвращения повторных правонарушений, знакомо не в одной европейской стране, включая правовые системы Дании, Чехии и Германии", – говорится в заявлении.

Следует отметить, что ни одна из превентивных мер не дает полиции возможности принять какую-либо меру, апеллируя к общей, абстрактной угрозе, тем более на том основании, что какое-либо лицо или группа лиц склонна к совершению преступления или иного насильственного действия.
Под превенцией повторного административного правонарушения понимается случай, когда лицо совершило правонарушение, и при этом существует реальная опасность его повторного совершения.
Уклонение от реального риска совершения преступления подразумевает, что существует высокая вероятность того, что конкретное преступление будет неоднократно совершаться конкретными лицами.
Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию >>
Реальность угрозы должна быть доказана конкретными фактами или информацией, которые необходимо представить перед судом.
Кроме того, любой задержанный имеет право обратиться в суд для проверки законности его задержания и получения соответствующей компенсации в случае, если его задержание будет признано незаконным.
Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением.
Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США >>
Парламент Грузии принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие.
Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент, или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента.
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