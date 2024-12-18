https://sputnik-georgia.ru/20241218/italiyu-ispaniyu-i-rumyniyu-zastavili-izmenit-svoyu-pozitsiyu-po-gruzii--kobakhidze--291457446.html

Италию, Испанию и Румынию заставили изменить свою позицию по Грузии – Кобахидзе

Италию, Испанию и Румынию заставили изменить свою позицию по Грузии – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Премьер подчеркнул, что информация о решении всех трех стран поддержать Грузию была распространена в публичных источниках 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T15:50+0400

2024-12-18T15:50+0400

2024-12-18T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Италия, Испания и Румыния изменили свою позицию по теме санкций в отношении Грузии в результате оказанного давления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Накануне глава правительства заявил, что Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния защитили интересы грузинского народа на заседании Совета глав МИД стран-членов Евросоюза и выступили против введения санкций, зафиксировав свою позицию в поддержку Грузии. Уже 18 декабря МИД всех стран назвали эту информацию ложной, заявив, что они поддержали решение Совета.При этом он отметил, что в своем заявлении руководствовался фактами и основывался на достоверной информации."У нас была надежная и достоверная информация, на основании которой сделали заявление и поблагодарили за поддержку грузинского народа", – сказал Кобахидзе, отметив, что имеет право не разглашать источники.Премьер Грузии подчеркнул, что информация о решении всех трех стран была также распространена в публичных источниках. Главы МИД Евросоюза 16 октября обсудили вопрос Грузии и возможность принятия персональных санкций против Грузии. Официально стало известно, что вопрос заблокировали Венгрия и Словакия. Между тем по итогам заседания была достигнута договоренность о необходимости приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии. Дипломатические паспорта в Грузии имеют президент, глава парламента, премьер-министр, глава МИД и их супруги. Диппаспорта есть у членов Кабмина и депутатов парламента, а также у главы администрации президента, его заместителей и у помощников президента. Премьер назвал страны ЕС, защитившие интересы народа Грузии в Брюсселе>>Диппаспорта в том числе есть у секретаря Совета национальной безопасности Грузии, членов и заместителей секретаря, у председателя Верховного суда, председателя Конституционного суда, генпрокурора, Католикоса-Патриарха всея Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с Западом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто>> Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, испания, италия, румыния, дональд трамп