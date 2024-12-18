https://sputnik-georgia.ru/20241218/popavshiy-pod-sanktsii-litvy-gruzinskiy-sudya-sobiraetsya-obratitsya-v-espch-291461386.html
Попавший под санкции Литвы грузинский судья собирается обратиться в ЕСПЧ
Попавший под санкции Литвы грузинский судья собирается обратиться в ЕСПЧ
Sputnik Грузия
В декабре Литва ввела санкции в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T21:00+0400
2024-12-18T21:00+0400
2024-12-18T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Председатель палаты по уголовным делам Верховного суда Грузии Шалва Тадумадзе собирается обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с введением Литвой в отношении него санкций, говорится в опубликованном им письме. Грузия не поддастся на провокацию Эстонии и Литвы – премьер>>В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Прежде чем обратиться в Европейский суд по правам человека судья направил письмо главе МИД Грузии Маке Бочоришвили с просьбой пригласить посла Литвы в Грузии в ведомство и выяснить, почему против него ввели санкции наряду с грузинскими политиками. Он также хочет получить официальное объяснение, на основании каких доказательств и информации Литва сочла его грубым нарушителем основных прав человека. "В своей судебной карьере я рассмотрел около 5 тысяч уголовных дел, и только два из них были обжалованы в Европейском суде по правам человека", – заявил Тадумадзе. По его словам, по обоим делам – "Георгий Угулава против Грузии" (экс-мэр Тбилиси – ред.) и "Давид Кезерашвили против Грузии" (экс-министр обороны – ред.) – Европейский суд по правам человека четко пояснил, что принятые судьей решения являются юридически обоснованными и политически беспристрастными. Италию, Испанию и Румынию заставили изменить свою позицию по Грузии – Кобахидзе>>Власти Грузии решили не предпринимать ответных мер в связи с санкциями Литвы и Эстонии. Эти страны обладают наименьшим суверенитетом в Евросоюзе и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, пояснили в правительстве страны. Прибалтийские страны объяснили свое решение ответом на нарушение прав человека в Грузии. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шалва тадумадзе, бидзина иванишвили, давид кезерашвили, эстония, тбилиси, литва, новости, грузия, политика, европейский суд по правам человека, еспч
шалва тадумадзе, бидзина иванишвили, давид кезерашвили, эстония, тбилиси, литва, новости, грузия, политика, европейский суд по правам человека, еспч
Попавший под санкции Литвы грузинский судья собирается обратиться в ЕСПЧ
В декабре Литва ввела санкции в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Председатель палаты по уголовным делам Верховного суда Грузии Шалва Тадумадзе собирается обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с введением Литвой в отношении него санкций, говорится в опубликованном им письме.
В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
"В будущем я планирую обратиться в Европейский суд по правам человека против Литвы, чтобы правовым путем восстановить нарушенные государством Литва мои основные права и свободы", – заявил Тадумадзе.
Прежде чем обратиться в Европейский суд по правам человека судья направил письмо главе МИД Грузии Маке Бочоришвили с просьбой пригласить посла Литвы в Грузии в ведомство и выяснить, почему против него ввели санкции наряду с грузинскими политиками.
"Обращаюсь к вам с просьбой обеспечить мое присутствие на указанной встрече, чтобы получить от официального лица разъяснение по поводу того, на каком основании министр иностранных дел Литвы принял решение, лишенное здравого смысла, и включил меня в санкционный список как "грузинского политика", – написал Тадумадзе.
Он также хочет получить официальное объяснение, на основании каких доказательств и информации Литва сочла его грубым нарушителем основных прав человека.
"В своей судебной карьере я рассмотрел около 5 тысяч уголовных дел, и только два из них были обжалованы в Европейском суде по правам человека", – заявил Тадумадзе.
По его словам, по обоим делам – "Георгий Угулава против Грузии" (экс-мэр Тбилиси – ред.) и "Давид Кезерашвили против Грузии" (экс-министр обороны – ред.) – Европейский суд по правам человека четко пояснил, что принятые судьей решения являются юридически обоснованными и политически беспристрастными.
Власти Грузии решили не предпринимать ответных мер в связи с санкциями Литвы и Эстонии. Эти страны обладают наименьшим суверенитетом в Евросоюзе и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, пояснили в правительстве страны.
Прибалтийские страны объяснили свое решение ответом на нарушение прав человека в Грузии.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.