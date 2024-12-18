https://sputnik-georgia.ru/20241218/popavshiy-pod-sanktsii-litvy-gruzinskiy-sudya-sobiraetsya-obratitsya-v-espch-291461386.html

Попавший под санкции Литвы грузинский судья собирается обратиться в ЕСПЧ

Попавший под санкции Литвы грузинский судья собирается обратиться в ЕСПЧ

Sputnik Грузия

В декабре Литва ввела санкции в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T21:00+0400

2024-12-18T21:00+0400

2024-12-18T21:00+0400

шалва тадумадзе

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Председатель палаты по уголовным делам Верховного суда Грузии Шалва Тадумадзе собирается обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с введением Литвой в отношении него санкций, говорится в опубликованном им письме. Грузия не поддастся на провокацию Эстонии и Литвы – премьер>>В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Прежде чем обратиться в Европейский суд по правам человека судья направил письмо главе МИД Грузии Маке Бочоришвили с просьбой пригласить посла Литвы в Грузии в ведомство и выяснить, почему против него ввели санкции наряду с грузинскими политиками. Он также хочет получить официальное объяснение, на основании каких доказательств и информации Литва сочла его грубым нарушителем основных прав человека. "В своей судебной карьере я рассмотрел около 5 тысяч уголовных дел, и только два из них были обжалованы в Европейском суде по правам человека", – заявил Тадумадзе. По его словам, по обоим делам – "Георгий Угулава против Грузии" (экс-мэр Тбилиси – ред.) и "Давид Кезерашвили против Грузии" (экс-министр обороны – ред.) – Европейский суд по правам человека четко пояснил, что принятые судьей решения являются юридически обоснованными и политически беспристрастными. Италию, Испанию и Румынию заставили изменить свою позицию по Грузии – Кобахидзе>>Власти Грузии решили не предпринимать ответных мер в связи с санкциями Литвы и Эстонии. Эти страны обладают наименьшим суверенитетом в Евросоюзе и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, пояснили в правительстве страны. Прибалтийские страны объяснили свое решение ответом на нарушение прав человека в Грузии. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шалва тадумадзе, бидзина иванишвили, давид кезерашвили, эстония, тбилиси, литва, новости, грузия, политика, европейский суд по правам человека, еспч