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Саакашвили проговорился? В "Грузинской мечте" назвали организаторов акций
Саакашвили проговорился? В "Грузинской мечте" назвали организаторов акций
Sputnik Грузия
Саакашвили на своем судебном заседании рассказал о том, как нужно действовать на акциях протеста, чтобы добиться результата 25.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подтверждает, что акции протеста в Тбилиси организовываются "радикальной оппозицией", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Саакашвили во время онлайн-включения на суде 24 декабря заявил, что людям нужен результат, когда привозишь людей из регионов, их нельзя отпускать без победы. По его словам, собирать очень много людей нужно не для создания фона для заявлений, а для действий. Нужно "действовать, атаковать, оказывать давление, прижимать к стене до конца", чтобы победа не ускользнула, отметил экс-президент. Он не исключил, что часть участников акций протеста сами выходят протестовать, но большинство все-таки мобилизуют радикально настроенные оппозиционные партии. "Возможно, какая-то часть действительно искренне вышла (митинговать – ред.). Но ясно, что большую часть и большинство, и это подтверждается в том числе заявлением Саакашвили, на самом деле организуют и привозят из разных частей Грузии радикалы", – заявил Матикашвили. При этом он высказал предположение о том, что имел в виду Саакашвили говоря о результате. Каладзе объяснил, почему "Грузинская мечта" стала неугодной для зарубежных "друзей">>"Какой результат нужен? Не тот ли результат нужен Грузии, который настал для Украины? Возможно, он это имеет в виду", – сказал Матикашвили. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о снятии с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это решение не означает приостановление евроинтеграции, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС, акции протеста продолжаются. Глупость, оторванная от реальности – депутат об идее президента Грузии по выборам>>Президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Зурабишвили, оппозиционеры и часть НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.В первые дни у парламента Грузии в Тбилиси массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация стала спокойной.Вице-премьер озвучил планы Грузии в связи с санкциями>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и НПО, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе
Саакашвили проговорился? В "Грузинской мечте" назвали организаторов акций
14:04 25.12.2024 (обновлено: 14:16 25.12.2024)
Саакашвили на своем судебном заседании рассказал о том, как нужно действовать на акциях протеста, чтобы добиться результата
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подтверждает, что акции протеста в Тбилиси организовываются "радикальной оппозицией", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили.
Саакашвили во время онлайн-включения на суде 24 декабря заявил, что людям нужен результат, когда привозишь людей из регионов, их нельзя отпускать без победы. По его словам, собирать очень много людей нужно не для создания фона для заявлений, а для действий. Нужно "действовать, атаковать, оказывать давление, прижимать к стене до конца", чтобы победа не ускользнула, отметил экс-президент.
"Его заявления определенно отражают дух и планы, которые имеются у радикалов", – заявил Матикашвили.
Он не исключил, что часть участников акций протеста сами выходят протестовать, но большинство все-таки мобилизуют радикально настроенные оппозиционные партии.
"Возможно, какая-то часть действительно искренне вышла (митинговать – ред.). Но ясно, что большую часть и большинство, и это подтверждается в том числе заявлением Саакашвили, на самом деле организуют и привозят из разных частей Грузии радикалы", – заявил Матикашвили.
При этом он высказал предположение о том, что имел в виду Саакашвили говоря о результате.
"Какой результат нужен? Не тот ли результат нужен Грузии, который настал для Украины? Возможно, он это имеет в виду", – сказал Матикашвили.
Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о снятии с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Хоть власти ежедневно и поясняют, что это решение не означает приостановление евроинтеграции, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС, акции протеста продолжаются.
Президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Зурабишвили, оппозиционеры и часть НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
В первые дни у парламента Грузии в Тбилиси массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация стала спокойной.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и НПО, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.