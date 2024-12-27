https://sputnik-georgia.ru/20241227/premer-gruzii-ne-dumayu-chto-zurabishvili-stanet-obrekat-sebya-na-tyurmu-291566545.html

Премьер Грузии: не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму

Премьер Грузии: не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму

Sputnik Грузия

Зурабишвили утверждает, что пока она – единственный легитимный представитель власти 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T13:47+0400

2024-12-27T13:47+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Саломе Зурабишвили после инаугурации 29 декабря нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, вероятно, поступит разумно и не откажется покидать президентский дворец, так как это уголовно наказуемое преступление, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Зурабишвили утверждает, что пока она – единственный легитимный представитель власти. По ее словам, парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы, а президентские выборы 14 декабря – это пародия и провокация. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала Зурабишвили в соцсети 9 декабря, а 13 декабря на брифинге в президентском Дворце Орбелиани заявила: "Я здесь, и я буду здесь". Ника Мелия – сооснователь оппозиционной партии "Ахали". В бытность председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в феврале 2021 года он был задержан в офисе партии в ходе спецоперации по делу об организации массовых беспорядков в Тбилиси 20-21 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, и суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о его аресте на время следствия. Сам Мелия в суд не явился, а когда полиция пришла в офис партии, его однопартийцы пытались помешать задержанию политика. Мелия вышел на свободу в мае 2021 года, после того как фонд Евросоюза внес за него залог. Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде>>Что касается Зурабишвили, по словам премьера, если она и ее сторонники попытаются устроить то же, что произошло в офисе "Единого национального движения" несколько лет назад, их будет ждать тюремный срок. "Это предусматривает многолетнее заключение не только непосредственно для Саломе Зурабишвили, но и любого другого человека, который будет включен в этот сценарий. Исходя из этого не думаю, что Саломе Зурабишвили, в первую очередь, обречет себя на тюрьму, а также пожертвует 100-150 людьми, которые могут быть включены в это вместе с ней", – заявил Кобахидзе. Он отметил, что не ждет разыгрывания такого неразумного сценария. Премьер также прокомментировал критику западных политиков, которая посыпалась в его адрес после его заявления 22 декабря: "Посмотрим, где она (Зурабишвили – ред.) продолжить жить – за решеткой или снаружи. Думаю, ей хватит разумности не нарушать нормы Уголовного кодекса". Оппозиция признала легитимность выборов в Грузии – премьер>>Одним из самых жестких критиков оказался глава Хельсинкской комиссии США, американский конгрессмен, республиканец Джо Уилсон. По его словам, новоизбранный президент США Дональд Трамп "очень ясно дал понять, какова его позиция по отношению к самопровозглашенным врагам Америки".Уилсон отметил, что если основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили "29 декабря осуществит свой план по уничтожению грузинской демократии, ему следует ожидать ответа, которого он никогда не мог себе представить"."Предупредить Саломе Зурабишвили и других соответствующих лиц – это наша обязанность. Это не только наше право, но и наша обязанность. Любые власти должны быть ориентированы не на репрессии, а на превенцию преступности", – сказал Кобахидзе.Президент Грузии и оппозиция действуют по сценарию "Майдана" – глава парламента>>По его словам, задача властей в данном случае заключается в том, чтобы произошла превенция преступления. "Мы, естественно, должны предупредить Саломе Зурабишвили. Согласитесь, будет очень нехорошая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение по исполнению наказаний", – заявил премьер Грузии.При этом он не исключил, что подобное развитие событий может быть в интересах зарубежных "хозяев Зурабишвили"."Возможно, хозяев Саломе Зурабишвили это устраивает, может, дадут такое задание, но это не будет красиво", – сказал Кобахидзе. Он также оценил возможные последствия применения силы для освобождения президентского Дворца Орбелиани от представителей прежней администрации. Саакашвили проговорился? В "Грузинской мечте" назвали организаторов акций>>"Это, конечно, не разрушит страну. Ничего особенного, просто это не будет красивой картиной. Исходя из этого, мы обязаны предупредить Саломе Зурабишвили, чтобы она не совершала преступления, и, соответственно, чтобы ей самой не пришлось участвовать в этой некрасивой картине", – сказал Кобахидзе.Зурабишвили была избрана президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке правящей партии "Грузинская мечта", с которой спустя несколько лет начала открыто конфликтовать. Незадолго до парламентских выборов 26 октября 2024 года она выразила поддержку оппозиции и стала ей всячески помогать.Победу "Грузинской мечты" на очередных выборах не признали ни ведущие оппозиционные партии, которые прошли в парламент, ни Зурабишвили и поддерживающие их неправительственные организации. Он заявили о тотальной фальсификации и начали требовать новых выборов. В Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили , политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, ника мелия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , михаил кавелашвили, бидзина иванишвили