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https://sputnik-georgia.ru/20241229/vse-eto-iz-za-politicheskikh-vzglyadov--deputat-o-prichinakh-sanktsiy-ssha-protiv-ivanishvili-291598602.html
Все это из-за политических взглядов – депутат о причинах санкций США против Иванишвили
Все это из-за политических взглядов – депутат о причинах санкций США против Иванишвили
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" неоднократно заявляла о политических мотивах тяжбы Иванишвили с Credit Suisse, заявил депутат 29.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-29T18:33+0400
2024-12-29T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Одним решением США доказали, что введения санкций в отношении основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его тяжба с Credit Suisse продиктованы политической деятельностью последнего, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе журналистам. Минфин США ввел санкции против Иванишвили из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации". По словам политика, "Грузинская мечта" неоднократно заявляла о политических мотивах тяжбы Иванишвили с Credit Suisse и слышали лишь отрицание со стороны оппонентов. "В течение многих лет мы слышали, что де-факто санкции, тяжба с Credit Suisse и подобные вопросы не имеют ничего общего с политикой и политической деятельностью Бидзины Иванишвили, однако вчера одно решение ясно и твердо подтвердило то, о чем мы заявляли годами", – заявил Мдинарадзе. В оппозиции, которую правящая партия называет "коллективным "Нацдвижением", считают, что Грузии стоит ждать более жестких шагов от США. США ввели санкции против Иванишвили &gt;&gt;Под "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Иванишвили был добавлен в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Это обозначение замораживает все его активы в США и запрещает физическим и юридическим лицам США проводить с ним какие-либо транзакции. ️Этот шаг является частью более широких санкций в соответствии с Указом президента, направленных на деятельность, которая считается вредной для национальной безопасности или внешней политики США. Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили &gt;&gt;Финансовым шантажом Иванишвили назвал проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в результате мошенничества. Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые, после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, сша, credit suisse, санкции
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, сша, credit suisse, санкции

Все это из-за политических взглядов – депутат о причинах санкций США против Иванишвили

18:33 29.12.2024
© photo: Sputnik / StringerМамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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"Грузинская мечта" неоднократно заявляла о политических мотивах тяжбы Иванишвили с Credit Suisse, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Одним решением США доказали, что введения санкций в отношении основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его тяжба с Credit Suisse продиктованы политической деятельностью последнего, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе журналистам.
Минфин США ввел санкции против Иванишвили из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации".

"Во многих случаях это были решения всего-навсего продиктованные политической повесткой дня. Еще раз повторяю, одним словом, одним решением это вчера подтвердила действующая, уходящая администрация США", – заявил Мдинарадзе.

По словам политика, "Грузинская мечта" неоднократно заявляла о политических мотивах тяжбы Иванишвили с Credit Suisse и слышали лишь отрицание со стороны оппонентов.
"В течение многих лет мы слышали, что де-факто санкции, тяжба с Credit Suisse и подобные вопросы не имеют ничего общего с политикой и политической деятельностью Бидзины Иванишвили, однако вчера одно решение ясно и твердо подтвердило то, о чем мы заявляли годами", – заявил Мдинарадзе.
В оппозиции, которую правящая партия называет "коллективным "Нацдвижением", считают, что Грузии стоит ждать более жестких шагов от США.
США ввели санкции против Иванишвили >>
Под "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники.
Иванишвили был добавлен в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Это обозначение замораживает все его активы в США и запрещает физическим и юридическим лицам США проводить с ним какие-либо транзакции.
️Этот шаг является частью более широких санкций в соответствии с Указом президента, направленных на деятельность, которая считается вредной для национальной безопасности или внешней политики США.
Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили >>
Финансовым шантажом Иванишвили назвал проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в результате мошенничества.
Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые, после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.
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