https://sputnik-georgia.ru/20241230/premer-gruzii-posovetoval-saakashvili-sledit-za-tem-chto-govorit-291610792.html

Премьер Грузии посоветовал Саакашвили следить за тем, что говорит

Премьер Грузии посоветовал Саакашвили следить за тем, что говорит

Sputnik Грузия

Сейчас "радикальная оппозиция" находится в режиме самоликвидации, заявил премьер 30.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-30T21:05+0400

2024-12-30T21:05+0400

2024-12-30T22:20+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили совершил много преступлений против грузинского государства и народа, потому ему лучше быть осторожнее с заявлениями и следить за собой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Саакашвили в ходе онлайн-включения на суде заявил, что в Грузии очень скоро пройдут новые и свободные выборы, но произойдет это лишь после того, как грузинский народ сделает селфи на фоне аквариума с акулой основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По его словам, сейчас "радикальная оппозиция находится в режиме самоликвидации". "Я призываю всех выйти из режима самоликвидации, на самом деле радикальная оппозиция находится в режиме самоликвидации, это заявление Саакашвили тоже является отголоском этого. Такой способ самоликвидации хорош для страны и плох для радикальной оппозиции. Поэтому это их выбор, что они будут делать", – сказал Кобахидзе. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Оппозиция признала легитимность выборов в Грузии – премьер >>Волна протеста началась в Грузии 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о снятии с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов и освобождения активистов, задержанных во время акций протеста в первые несколько дней. Ранее Саакашвили призвал оппозиционеров собирать очень много людей нужно не для создания фона к заявлениям, а для действий. Нужно "действовать, атаковать, оказывать давление, прижимать к стене до конца", чтобы победа не ускользнула, отметил экс-президент. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Саакашвили проговорился? В "Грузинской мечте" назвали организаторов акций >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Вице-премьер озвучил планы Грузии в связи с санкциями>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение