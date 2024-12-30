https://sputnik-georgia.ru/20241230/priglasili-li-eks-prezidenta-gruzii-na-inauguratsiyu-trampa-v-ssha-291607339.html

Пригласили ли экс-президента Грузии на инаугурацию Трампа в США?

Пригласили ли экс-президента Грузии на инаугурацию Трампа в США?

Sputnik Грузия

Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий 30.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-30T14:45+0400

2024-12-30T14:45+0400

2024-12-30T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп не приглашал экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили на церемонию инаугурации, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в соцсети Х написал, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Трампа, "как единственного легитимного лидера в Грузии". При этом он отметил, что "впечатлен ее мужеством перед лицом нападок" со стороны почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и "его друзей из "Китайской коммунистической партии" и иранского режима". "Дональд Трамп никуда не приглашал Саломе Зурабишвили, есть американский "Кубилюс", который пригласил Саломе Зурабишвили, гражданку Зурабишвили в США", – заявил Кобахидзе журналистам. Андрюс Кубилюс – литовский политик, депутат Европарламента, который отличается резкой критикой и жесткими высказываниями в адрес нынешних властей Грузии. Что касается Уилсона, то он является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". За последние дни Уилсон написал несколько постов в соцсети X по Грузии. Согласно одному из них, Иванишвили является коррумпированным политиком, который любит Китай и Иран и ненавидит США. Уилсон призвал избранного президента США Дональда Трампа урезать всю финансовую помощь Грузии, если Иванишвили удастся превратить Грузию из демократии в диктатуру. "Это американский "Кубилюс", я могу сказать вам очень просто. Мы не будем ждать приглашения от американского "Кубилюса". У нас есть коммуникация, посмотрим, как будут проходить процессы", – добавил премьер-министр. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года после того, как Дональд Трамп станет президентом США. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). США ввели санкции против Иванишвили >>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили >>Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >>Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, великобритания, китай, дональд трамп, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе