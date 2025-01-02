https://sputnik-georgia.ru/20250102/zabastovka-i-solidarnost-bez-ubytka-ili-kak-biznes-podderzhivaet-aktsii-v-gruzii-291546091.html

Забастовка и солидарность без убытка, или как бизнес поддерживает акции в Грузии

Забастовка и солидарность без убытка, или как бизнес поддерживает акции в Грузии

Sputnik Грузия

Часть грузинского бизнеса поддержала протестные движения в Грузии и даже объявила забастовку, но это хороший маркетинговый ход без особых убытков 02.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-02T15:22+0400

2025-01-02T15:22+0400

2025-01-02T15:22+0400

грузия

европа

ираклий кобахидзе

политика

экономика

бизнес

забастовка

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/19/291543398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f892d1d78076e1619df13c083d2cfac4.jpg

С 28 ноября в Грузии проходят протестные акции против решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе в одностороннем порядке не запрашивать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, и они готовы подписать любой предложенный самим Брюсселем документ, марши и демарши в некоторых городах страны не прекращаются.Уже более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии поддержали требование проведения парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста. Часть из них даже объявила о необычной забастовке, которая предусматривает для них лишь небольшое финансовое бремя и даже является удачным маркетинговым ходом.Так, крупнейшая компания "Кока-кола" гордо объявила, что впервые не запустит праздничный караван, несколько ночных клубов временно прекратили работу, популярные бары и рестораны якобы отказались от новогодней программы, а часть музыкальных исполнителей от выступлений в новогоднюю ночь. При таком раскладе 31 декабря жарко будет только на проспекте Руставели в Тбилиси – протестующие анонсировали вновь собраться у здания парламента.Тем не менее, тяжело себе представить бизнесмена, который в ущерб себе и из-за своих взглядов и убеждений разрушит дело всей жизни и поставит под угрозу свой доход. Пошел ли бизнес на жертвы ради убеждений, так ли на самом деле в стране все плохо, и чувствуется экономический кризис, о котором так яро заявляют несогласные с властью?! Забастовка без забастовки По последним данным, более 2,2 тысячи компаний присоединились к призывам "назначить новые парламентские выборы в Грузии" и "освободить задержанных на акциях протеста с 28 ноября". Компании фиксируют свою позицию на новой онлайн-платформе. Елочка, не гори! Мэрия Тбилиси отложила зажжение главной новогодней елки >>В этом внушительном списке можно встретить самые популярные и крупные компании страны, включая аптеки, клиники, гостиницы, вузы, винные погреба, продуктовые и строительные гипермаркеты и т. д. Интересно, что большинство из них продолжают работать в привычном режиме и бастуют лишь на словах. Брендированные красные грузовики компании с мерцающими огнями разъезжали по улицам крупных городов страны в новогодние дни с 1997 года. Самая честная забастовка была у известного среди любителей "ночной жизни" клуба "Хиди" (прим. с грузинского "Мост"), который прекратил проводить мероприятия с 29 ноября. Но заведение столкнулось с серьезными финансовыми трудностями и было вынуждено вновь открыть двери посетителям 20 декабря. Основатель клуба Тамуна Аксандер отметила, что часть бизнеса не присоединились к забастовке, поэтому решение не дало конкретных результатов. "В стране бастуют только клубы, и насколько я знаю, театры отменили спектакли. Ночной клуб, проводящий мероприятия два раза в неделю, оказался неспособен спасти страну. Я думаю, что с нашей стороны достаточно 1 месяца этого жеста. Думаю, что очень многие должны устроить забастовку, чтобы добиться результатов", – заявила Аксандер в эфире медиаплатформы BMG. Аксандер отметила, что решение бастовать обернулось для клуба финансовыми потерями, сотрудники на два месяца остались без зарплат, а также компания не в состоянии расплатиться с другими расходами. Кроме того, по ее словам, крупный бизнес мог финансово поддержать клубы, чтобы забастовка не обернулась для них разорением, а сотрудники не остались без единственного заработка, но этого не произошло. Тем временем власти страны делают все для того, чтобы убедить бизнес в том, что страна остается приверженной европейскому курсу. "Их заявление не способствует миру и может плохо обернуться для них, если допустит возможность "майдана", беспорядков в стране. В определенной мере это заявление способствует этому, но мы сделаем все, чтобы бизнес сохранил устойчивость, в том числе и этот бизнес, несмотря на то, что они волей или неволей посягают на спокойствие в стране", – заявил ранее премьер Ираклий Кобахидзе. По его словам, основным выходом является диалог, поэтому он продолжает и продолжит встречи с представителями бизнес-кругов. Куда смотрит бизнес Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе уверен, что бизнес всегда ориентирован на прибыль. По его словам, эта такая прослойка общества, которую заботит состояние стабильности, возможности реализации своей продукции в натуральной форме или форме услуг и рост сегмента, на котором они представлены на внутреннем или внешнем рынке. Эксперт считает, что, как правило, до принятия того или иного решения, каждый здравомыслящий бизнесмен взвешивает свои поступки, оценивая выгоды на фоне расходов своего времени и ресурсов. "Если стоит вопрос о забастовке, то какая выгода ожидается из этого?! С точки зрения налогообложения, Грузия – одна из наиболее либеральных государств, потому что налоговое бремя в Грузии почти в два раза ниже, чем в среднем, например, в той же Западной Европе. Если это не главная причина, то вступает уже политика, и получается, что экономика становится заложником политических амбиций, определенных политических кругов", – отметил он. По мнению эксперта, это не впервые, когда экономика становится заложником большой политики, и некоторые бизнесмены просто не смогли устоять перед оказываемым на них давлением. "Не думаю, что все те, кто заявил о готовности или начали забастовку, являются истинными сторонниками этого процесса. Наоборот, они жалуются, что сокращается спрос на туруслуги, снимаются брони на туристических локациях. И не думаю, что они были готовы и горят желанием вступить в этот процесс. Думаю, надо освободить экономику от политического диктата, пусть экономика развивается плавно", – заключил он. В целом Арчвадзе считает, что в связи с тем, что у нас более 10 месяцев стабильный рост экономики, текущие в стране события не сильно скажутся на положительные показатели 2024 года. Согласно статистике, реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. В последнем рейтинге Doing Business-2020, который оценивает степень простоты ведения бизнеса, Грузия расположилась на седьмой строчке из 190 стран. Страна имеет наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии. Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии", Национальным агентством госимущества и Агентством развития села, входящими в Минэкономики и Минсельхоз страны. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности. Исходя из этого, стоит надеется, что бизнес найдет в себе силы не поддаваться массовому ажиотажу, не делать вредоносных для страны заявлений и заниматься своим делом. Так как за каждым бизнесом стоят сотрудники, а за ними их семьи, очень важно, чтобы в стране бизнес продолжал нормальное функционирование, а экономика не оставалась в заложниках у политики.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

https://sputnik-georgia.ru/20241217/biznes-idet-protiv-gosudarstva---premer-ministr-gruzii-291444558.html

https://sputnik-georgia.ru/20241223/premer-chetyre-chasa-ubezhdal-biznesmenov-chto-v-gruzii-vse-budet-khorosho-291514499.html

https://sputnik-georgia.ru/20241223/premer-gruzii-otvetil-na-vse-voprosy-biznesa--davitashvili-291514740.html

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

грузия, европа, ираклий кобахидзе, политика, экономика, бизнес, забастовка, акции протеста