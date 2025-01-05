https://sputnik-georgia.ru/20250105/sanktsiy-protiv-gruzii-ili-grazhdan-gruzii-mify-i-realnost-291608521.html

Санкций против Грузии или граждан Грузии? Мифы и реальность

Санкций против Грузии или граждан Грузии? Мифы и реальность

Sputnik Грузия

Санкционные списки с грузинскими чиновниками, бизнесменами и судьями особенно актуальны в 2024 году, но насколько они ощутимы для самой Грузии, пока секрет 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T15:31+0400

2025-01-05T15:31+0400

2025-01-05T15:31+0400

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Политическая оппозиция и ее сторонники все же добились своего. Администрация Джо Байдена перед уходом все-таки решила ввести ограниченные официальные санкции против грузинского миллиардера и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Официальной причиной стал целенаправленный подрыв демократических принципов и институтов, которые привели к отклонению страны от западной интеграции, что поспособствовало интересам России. О каком "отклонении", "подрыве" и от какой "демократии" остается тайной.Однако достижение многолетнего требования не принесло долгожданного удовлетворения, поскольку есть сильное послевкусие их несостоятельности.Запад уже давно использует санкции больше, как инструмент символического давления и наказания, нежели как реальную угрозу благополучию личности или целой стране. Это стало особенно очевидно в отношении Грузии. На данный момент, по предварительным данным исследователей, под финансовые и въездные санкции западных стран попали до 150 человек, однако официально известны фамилии лишь 45 – среди них выше упомянутый Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Все санкции персональные и предполагают лишь запрет на въезд и заморозку счетов в конкретной стране. При этом в самой Грузии всем попавшим под ограничения ничего не грозит, поскольку Национальный Банк Грузии еще в 2022 году принял решение о запрете распространения международных санкций на граждан страны без решения суда. Номинальность санкций определяется еще и тем, что в Грузии чиновники сильно отличаются от многих своих коллег в других странах, в том числе и в ближнем зарубежье, по разнообразию перечня имущества за рубежом. Зачастую они никак не подходят под классическое понимание понятия "олигарх". Кроме того, правительство Грузии уже пообещало им всем возместить всевозможные финансовые и не только убытки.Конечно же, отдельной строкой в этом списке стоит Бидзина Иванишвили, который попал под санкции США, Украины, стран Балтии и Великобритании. Издание Bloomberg оценивает его состояние в 7,73 миллиарда долларов. По его версии, большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные средства, альтернативные инвестиции и товары. Кроме того, почетный председатель партии власти располагает коллекцией предметов искусства на 1 миллиард долларов.Авторы санкции, да и грузинская оппозиция, пытаются создать из Иванишвили образ некоего "российского олигарха", хотя все свои активы из России Иванишвили вывел еще в 2012 году.Проявлением "символизма" санкций стал и запрет въезда в ЕС граждан Грузии по дипломатическим паспортам. В реальности эта ограничительная мера практически не коснется никого, так как у обладателей дипломатического паспорта в стране есть и обычный, по которому въезд в страны ЕС все еще свободный. Наличие обычного паспорта также дает право на проведение встреч, участие в конференциях и участие в переговорах. Следовательно, грузинским дипломатам придется всего лишь проходить дополнительные досмотры на границе.Однако, у санкционной политики есть и оборотная сторона. В случае перехода от символизма к реальным попыткам давления на страну, ситуация может сильно ухудшиться. Например, грузинская экономика тесно связана с западной. Многие местные системы на основании соглашения об Ассоциации с ЕС и договора о свободной торговле интегрированы в европейскую. Кроме того, все банковские операции как внутри страны, так и за ее пределами зависят от глобальной западной системы. Таким образом, в случае надобности, Запад может перейти от "угроз" к реальным шагам и нанести грузинской экономике сильнейший удар. Удар, от которого страна вряд ли сможет прийти в себя без внешней помощи.Все же такой сценарий маловероятен. Более того, как показало время, санкции – явление непостоянное и зависят от политической конъюнктуры извне. А она, безусловно, изменится уже 20 января, когда состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.Премьер: отказ Грузии открыть "второй фронт" стал причиной многочисленных трудностей >>"Грузинская мечта" сделала геополитическую ставку на новую администрацию в Вашингтоне и надеется на изменение политики Америки, на то, что Трамп остановит санкционную политику не только собственного государства, но и заставит европейских коллег остаться в рамках санкционного "символизма".Геополитические ставки правительства "Грузинской мечты" и политической оппозиции сделаны. Без реального внешнего давления сменить курс власти будет сложно, тем более "принудить" ее к уступкам. А перевоплотится ли санкционный "символизм" в реальную угрозу уже решат Брюссель и Вашингтон, решит их готовность жертвовать отношениями с Тбилиси, возможно, стабильностью и целостностью Грузии как государства.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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аналитика, грузия, политика, сша, украина, великобритания, бидзина иванишвили, дональд трамп, ираклий кобахидзе, bloomberg