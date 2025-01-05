https://sputnik-georgia.ru/20250105/sanktsiy-protiv-gruzii-ili-grazhdan-gruzii-mify-i-realnost-291608521.html
Санкций против Грузии или граждан Грузии? Мифы и реальность
Санкций против Грузии или граждан Грузии? Мифы и реальность
Sputnik Грузия
Санкционные списки с грузинскими чиновниками, бизнесменами и судьями особенно актуальны в 2024 году, но насколько они ощутимы для самой Грузии, пока секрет 05.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-05T15:31+0400
2025-01-05T15:31+0400
2025-01-05T15:31+0400
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Политическая оппозиция и ее сторонники все же добились своего. Администрация Джо Байдена перед уходом все-таки решила ввести ограниченные официальные санкции против грузинского миллиардера и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Официальной причиной стал целенаправленный подрыв демократических принципов и институтов, которые привели к отклонению страны от западной интеграции, что поспособствовало интересам России. О каком "отклонении", "подрыве" и от какой "демократии" остается тайной.Однако достижение многолетнего требования не принесло долгожданного удовлетворения, поскольку есть сильное послевкусие их несостоятельности.Запад уже давно использует санкции больше, как инструмент символического давления и наказания, нежели как реальную угрозу благополучию личности или целой стране. Это стало особенно очевидно в отношении Грузии. На данный момент, по предварительным данным исследователей, под финансовые и въездные санкции западных стран попали до 150 человек, однако официально известны фамилии лишь 45 – среди них выше упомянутый Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Все санкции персональные и предполагают лишь запрет на въезд и заморозку счетов в конкретной стране. При этом в самой Грузии всем попавшим под ограничения ничего не грозит, поскольку Национальный Банк Грузии еще в 2022 году принял решение о запрете распространения международных санкций на граждан страны без решения суда. Номинальность санкций определяется еще и тем, что в Грузии чиновники сильно отличаются от многих своих коллег в других странах, в том числе и в ближнем зарубежье, по разнообразию перечня имущества за рубежом. Зачастую они никак не подходят под классическое понимание понятия "олигарх". Кроме того, правительство Грузии уже пообещало им всем возместить всевозможные финансовые и не только убытки.Конечно же, отдельной строкой в этом списке стоит Бидзина Иванишвили, который попал под санкции США, Украины, стран Балтии и Великобритании. Издание Bloomberg оценивает его состояние в 7,73 миллиарда долларов. По его версии, большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные средства, альтернативные инвестиции и товары. Кроме того, почетный председатель партии власти располагает коллекцией предметов искусства на 1 миллиард долларов.Авторы санкции, да и грузинская оппозиция, пытаются создать из Иванишвили образ некоего "российского олигарха", хотя все свои активы из России Иванишвили вывел еще в 2012 году.Проявлением "символизма" санкций стал и запрет въезда в ЕС граждан Грузии по дипломатическим паспортам. В реальности эта ограничительная мера практически не коснется никого, так как у обладателей дипломатического паспорта в стране есть и обычный, по которому въезд в страны ЕС все еще свободный. Наличие обычного паспорта также дает право на проведение встреч, участие в конференциях и участие в переговорах. Следовательно, грузинским дипломатам придется всего лишь проходить дополнительные досмотры на границе.Однако, у санкционной политики есть и оборотная сторона. В случае перехода от символизма к реальным попыткам давления на страну, ситуация может сильно ухудшиться. Например, грузинская экономика тесно связана с западной. Многие местные системы на основании соглашения об Ассоциации с ЕС и договора о свободной торговле интегрированы в европейскую. Кроме того, все банковские операции как внутри страны, так и за ее пределами зависят от глобальной западной системы. Таким образом, в случае надобности, Запад может перейти от "угроз" к реальным шагам и нанести грузинской экономике сильнейший удар. Удар, от которого страна вряд ли сможет прийти в себя без внешней помощи.Все же такой сценарий маловероятен. Более того, как показало время, санкции – явление непостоянное и зависят от политической конъюнктуры извне. А она, безусловно, изменится уже 20 января, когда состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.Премьер: отказ Грузии открыть "второй фронт" стал причиной многочисленных трудностей >>"Грузинская мечта" сделала геополитическую ставку на новую администрацию в Вашингтоне и надеется на изменение политики Америки, на то, что Трамп остановит санкционную политику не только собственного государства, но и заставит европейских коллег остаться в рамках санкционного "символизма".Геополитические ставки правительства "Грузинской мечты" и политической оппозиции сделаны. Без реального внешнего давления сменить курс власти будет сложно, тем более "принудить" ее к уступкам. А перевоплотится ли санкционный "символизм" в реальную угрозу уже решат Брюссель и Вашингтон, решит их готовность жертвовать отношениями с Тбилиси, возможно, стабильностью и целостностью Грузии как государства.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
https://sputnik-georgia.ru/20241221/latviya-rasshirila-spisok-grazhdan-gruzii-popavshikh-pod-sanktsii-291490757.html
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аналитика, грузия, политика, сша, украина, великобритания, бидзина иванишвили, дональд трамп, ираклий кобахидзе, bloomberg
аналитика, грузия, политика, сша, украина, великобритания, бидзина иванишвили, дональд трамп, ираклий кобахидзе, bloomberg
Санкций против Грузии или граждан Грузии? Мифы и реальность
Санкционные списки с грузинскими чиновниками, бизнесменами и судьями особенно актуальны в 2024 году, но насколько они ощутимы для самой Грузии, пока секрет
Политическая оппозиция и ее сторонники все же добились своего. Администрация Джо Байдена перед уходом все-таки решила ввести ограниченные официальные санкции против грузинского миллиардера и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
Официальной причиной стал целенаправленный подрыв демократических принципов и институтов, которые привели к отклонению страны от западной интеграции, что поспособствовало интересам России. О каком "отклонении", "подрыве" и от какой "демократии" остается тайной.
Однако достижение многолетнего требования не принесло долгожданного удовлетворения, поскольку есть сильное послевкусие их несостоятельности.
Запад уже давно использует санкции больше, как инструмент символического давления и наказания, нежели как реальную угрозу благополучию личности или целой стране. Это стало особенно очевидно в отношении Грузии.
На данный момент, по предварительным данным исследователей, под финансовые и въездные санкции западных стран попали до 150 человек, однако официально известны фамилии лишь 45 – среди них выше упомянутый Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Все санкции персональные и предполагают лишь запрет на въезд и заморозку счетов в конкретной стране. При этом в самой Грузии всем попавшим под ограничения ничего не грозит, поскольку Национальный Банк Грузии еще в 2022 году принял решение о запрете распространения международных санкций на граждан страны без решения суда.
Номинальность санкций определяется еще и тем, что в Грузии чиновники сильно отличаются от многих своих коллег в других странах, в том числе и в ближнем зарубежье, по разнообразию перечня имущества за рубежом. Зачастую они никак не подходят под классическое понимание понятия "олигарх".
Большая часть их средств сконцентрирована непосредственно внутри страны, как и банковские счета. Более того, редко кого из действующих членов правительства, депутатов, судей или чиновников можно вообще назвать богатыми по международным стандартам.
Кроме того, правительство Грузии уже пообещало им всем возместить всевозможные финансовые и не только убытки.
Конечно же, отдельной строкой в этом списке стоит Бидзина Иванишвили, который попал под санкции США, Украины, стран Балтии и Великобритании.
Издание Bloomberg оценивает его состояние в 7,73 миллиарда долларов. По его версии, большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные средства, альтернативные инвестиции и товары. Кроме того, почетный председатель партии власти располагает коллекцией предметов искусства на 1 миллиард долларов.
Авторы санкции, да и грузинская оппозиция, пытаются создать из Иванишвили образ некоего "российского олигарха", хотя все свои активы из России Иванишвили вывел еще в 2012 году.
Проявлением "символизма" санкций стал и запрет въезда в ЕС граждан Грузии по дипломатическим паспортам.
В реальности эта ограничительная мера практически не коснется никого, так как у обладателей дипломатического паспорта в стране есть и обычный, по которому въезд в страны ЕС все еще свободный. Наличие обычного паспорта также дает право на проведение встреч, участие в конференциях и участие в переговорах. Следовательно, грузинским дипломатам придется всего лишь проходить дополнительные досмотры на границе.
Однако, у санкционной политики есть и оборотная сторона. В случае перехода от символизма к реальным попыткам давления на страну, ситуация может сильно ухудшиться.
Например, грузинская экономика тесно связана с западной. Многие местные системы на основании соглашения об Ассоциации с ЕС и договора о свободной торговле интегрированы в европейскую.
Кроме того, все банковские операции как внутри страны, так и за ее пределами зависят от глобальной западной системы. Таким образом, в случае надобности, Запад может перейти от "угроз" к реальным шагам и нанести грузинской экономике сильнейший удар. Удар, от которого страна вряд ли сможет прийти в себя без внешней помощи.
Все же такой сценарий маловероятен. Более того, как показало время, санкции – явление непостоянное и зависят от политической конъюнктуры извне. А она, безусловно, изменится уже 20 января, когда состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.
"Грузинская мечта" сделала геополитическую ставку на новую администрацию в Вашингтоне и надеется на изменение политики Америки, на то, что Трамп остановит санкционную политику не только собственного государства, но и заставит европейских коллег остаться в рамках санкционного "символизма".
Геополитические ставки правительства "Грузинской мечты" и политической оппозиции сделаны. Без реального внешнего давления сменить курс власти будет сложно, тем более "принудить" ее к уступкам. А перевоплотится ли санкционный "символизм" в реальную угрозу уже решат Брюссель и Вашингтон, решит их готовность жертвовать отношениями с Тбилиси, возможно, стабильностью и целостностью Грузии как государства.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции