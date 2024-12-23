https://sputnik-georgia.ru/20241223/premer-chetyre-chasa-ubezhdal-biznesmenov-chto-v-gruzii-vse-budet-khorosho-291514499.html
Премьер четыре часа убеждал бизнесменов, что в Грузии все будет хорошо
Премьер четыре часа убеждал бизнесменов, что в Грузии все будет хорошо
Sputnik Грузия
Среди участвующих во встрече бизнесменов были как сторонники властей, так и требующие внеочередных выборов 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T23:50+0400
2024-12-23T23:50+0400
2024-12-23T23:50+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/17/291515035_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0625fa5bbe082ead13fae8f44da38da1.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе собрал в правительственной администрации более ста представителей крупного бизнеса страны, чтобы убедить их в верности властей европейскому пути и рассказать о дальнейших планах.Встреча длилась порядка четырех часов. Среди участвующих в ней представителей бизнеса были как сторонники властей, так и те, кто поддерживает требование оппозиции о назначении внеочередных парламентских выборов. Президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы.Он отметил, что в условиях нынешней власти бизнес в Грузии свободный."Заслуга этого правительства в том, что независимость бизнеса была зафиксирована еще раз, так как в той комнате сидели как сторонники, так и противники",- сказал Папашвили журналистам после встречи с премьером.О том, что Грузия уже 12 лет движется в правильном направлении, заявил основатель девелоперской компании VR Holding Ношреван Наморадзе.Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе>>"Страна 12 лет идет правильно. Никаких нарушений не было. За 12 лет ни у одного представителя бизнеса не было претензий о том, чтобы были какие-то нарушения, или чтобы не шли по европейскому пути", - сказал Наморадзе."Премьер убедил нас в том, что путь евроинтеграции неизменен. Очень скоро, в январе произойдет перезагрузка отношений с США и все будет очень хорошо. Все очень хорошо, и очень скоро вы в этом убедитесь", - директор компании по производству энергоэффективных блоков Ytong Caucasus Дмитрий Адамия.Другая часть бизнесменов считает единственной возможностью разрядить обстановку в Грузии – это освобождение задержанных за нарушения на проходящих с 28 ноября акциях протеста и назначение внеочередных парламентских выборов.Той же позиции придерживается гендиректор девелоперской компании "Арси" Бесо Ортоидзе."Сейчас срочно нужна деэскалация. Для этого мы потребовали досрочные выборов и освобождение заключенных", - сказал Ортоидзе.О том, что досрочные выборы могут быть одним из выходов из сложившейся в стране обстановки? заявил директор компании по производству корма для животных Nutrimax Бека Бекая.Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто>>"Определенные секторы и сегодня находятся в затруднительном положении – туристы не приезжают, сектор гостеприимства находится в очень сложном положении, и перспектива не видна. Главное, чтобы произошла деэскалация, деполяризация. Так жить невозможно", - сказал Бекая.На встрече с бизнесменами помимо премьер-министра Грузии присутствовал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".Кобахидзе выразил готовность дополнительно провести встречу с теми представителями бизнеса, которые имеют иную позицию касательно курса властей Грузии, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.Руководство более 2 тысяч компаний, в том числе крупных, присоединилось к требованию о назначении досрочных парламентских выборов. Депутат: призыв Хазарадзе к грузинской армии - самый низкий поступок>>Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала парламентские выборы 26 октября, и сейчас в Грузии нелегитимное правительство и парламент. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии. Акции протеста с 28 ноября перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация стала спокойной.Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов>>Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/17/291515035_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_71efda46d4f8c62a1c4b4d3e488f053e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
Премьер четыре часа убеждал бизнесменов, что в Грузии все будет хорошо
Среди участвующих во встрече бизнесменов были как сторонники властей, так и требующие внеочередных выборов
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе собрал в правительственной администрации более ста представителей крупного бизнеса страны, чтобы убедить их в верности властей европейскому пути и рассказать о дальнейших планах.
Встреча длилась порядка четырех часов. Среди участвующих в ней представителей бизнеса были как сторонники властей, так и те, кто поддерживает требование оппозиции о назначении внеочередных парламентских выборов. Президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы.
"Так не должно продолжаться, чтобы мы смогли сохранить экономику. Уже видно по разным направлениям, будь то туризм, ресторанный бизнес или другое – очень сильный спад. Мы все вместе должны выйти из этого положения", - заявил первый вице-президент Бизнес ассоциации Грузии Лаша Папашвили.
Он отметил, что в условиях нынешней власти бизнес в Грузии свободный.
"Заслуга этого правительства в том, что независимость бизнеса была зафиксирована еще раз, так как в той комнате сидели как сторонники, так и противники",- сказал Папашвили журналистам после встречи с премьером.
О том, что Грузия уже 12 лет движется в правильном направлении, заявил основатель девелоперской компании VR Holding Ношреван Наморадзе.
"Страна 12 лет идет правильно. Никаких нарушений не было. За 12 лет ни у одного представителя бизнеса не было претензий о том, чтобы были какие-то нарушения, или чтобы не шли по европейскому пути", - сказал Наморадзе.
"Премьер убедил нас в том, что путь евроинтеграции неизменен. Очень скоро, в январе произойдет перезагрузка отношений с США и все будет очень хорошо. Все очень хорошо, и очень скоро вы в этом убедитесь", - директор компании по производству энергоэффективных блоков Ytong Caucasus Дмитрий Адамия.
Другая часть бизнесменов считает единственной возможностью разрядить обстановку в Грузии – это освобождение задержанных за нарушения на проходящих с 28 ноября акциях протеста и назначение внеочередных парламентских выборов.
"Важные шаги, которые может сделать государство исходя из своих полномочий, - это в первую очередь освобождение задержанных и повторные выборы", - сказал основатель винной компании "Тбилгвино" Георгий Маргвелашвили.
Той же позиции придерживается гендиректор девелоперской компании "Арси" Бесо Ортоидзе.
"Сейчас срочно нужна деэскалация. Для этого мы потребовали досрочные выборов и освобождение заключенных", - сказал Ортоидзе.
О том, что досрочные выборы могут быть одним из выходов из сложившейся в стране обстановки? заявил директор компании по производству корма для животных Nutrimax Бека Бекая.
"Определенные секторы и сегодня находятся в затруднительном положении – туристы не приезжают, сектор гостеприимства находится в очень сложном положении, и перспектива не видна. Главное, чтобы произошла деэскалация, деполяризация. Так жить невозможно", - сказал Бекая.
На встрече с бизнесменами помимо премьер-министра Грузии присутствовал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".
Кобахидзе выразил готовность дополнительно провести встречу с теми представителями бизнеса, которые имеют иную позицию касательно курса властей Грузии, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Руководство более 2 тысяч компаний, в том числе крупных, присоединилось к требованию о назначении досрочных парламентских выборов.
Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала парламентские выборы 26 октября, и сейчас в Грузии нелегитимное правительство и парламент.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии.
Акции протеста с 28 ноября перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация стала спокойной.
Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.