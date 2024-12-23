https://sputnik-georgia.ru/20241223/premer-chetyre-chasa-ubezhdal-biznesmenov-chto-v-gruzii-vse-budet-khorosho-291514499.html

Премьер четыре часа убеждал бизнесменов, что в Грузии все будет хорошо

Премьер четыре часа убеждал бизнесменов, что в Грузии все будет хорошо

Sputnik Грузия

Среди участвующих во встрече бизнесменов были как сторонники властей, так и требующие внеочередных выборов 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T23:50+0400

2024-12-23T23:50+0400

2024-12-23T23:50+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе собрал в правительственной администрации более ста представителей крупного бизнеса страны, чтобы убедить их в верности властей европейскому пути и рассказать о дальнейших планах.Встреча длилась порядка четырех часов. Среди участвующих в ней представителей бизнеса были как сторонники властей, так и те, кто поддерживает требование оппозиции о назначении внеочередных парламентских выборов. Президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы.Он отметил, что в условиях нынешней власти бизнес в Грузии свободный."Заслуга этого правительства в том, что независимость бизнеса была зафиксирована еще раз, так как в той комнате сидели как сторонники, так и противники",- сказал Папашвили журналистам после встречи с премьером.О том, что Грузия уже 12 лет движется в правильном направлении, заявил основатель девелоперской компании VR Holding Ношреван Наморадзе.Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе>>"Страна 12 лет идет правильно. Никаких нарушений не было. За 12 лет ни у одного представителя бизнеса не было претензий о том, чтобы были какие-то нарушения, или чтобы не шли по европейскому пути", - сказал Наморадзе."Премьер убедил нас в том, что путь евроинтеграции неизменен. Очень скоро, в январе произойдет перезагрузка отношений с США и все будет очень хорошо. Все очень хорошо, и очень скоро вы в этом убедитесь", - директор компании по производству энергоэффективных блоков Ytong Caucasus Дмитрий Адамия.Другая часть бизнесменов считает единственной возможностью разрядить обстановку в Грузии – это освобождение задержанных за нарушения на проходящих с 28 ноября акциях протеста и назначение внеочередных парламентских выборов.Той же позиции придерживается гендиректор девелоперской компании "Арси" Бесо Ортоидзе."Сейчас срочно нужна деэскалация. Для этого мы потребовали досрочные выборов и освобождение заключенных", - сказал Ортоидзе.О том, что досрочные выборы могут быть одним из выходов из сложившейся в стране обстановки? заявил директор компании по производству корма для животных Nutrimax Бека Бекая.Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто>>"Определенные секторы и сегодня находятся в затруднительном положении – туристы не приезжают, сектор гостеприимства находится в очень сложном положении, и перспектива не видна. Главное, чтобы произошла деэскалация, деполяризация. Так жить невозможно", - сказал Бекая.На встрече с бизнесменами помимо премьер-министра Грузии присутствовал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".Кобахидзе выразил готовность дополнительно провести встречу с теми представителями бизнеса, которые имеют иную позицию касательно курса властей Грузии, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.Руководство более 2 тысяч компаний, в том числе крупных, присоединилось к требованию о назначении досрочных парламентских выборов. Депутат: призыв Хазарадзе к грузинской армии - самый низкий поступок>>Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала парламентские выборы 26 октября, и сейчас в Грузии нелегитимное правительство и парламент. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии. Акции протеста с 28 ноября перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация стала спокойной.Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов>>Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили