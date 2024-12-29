https://sputnik-georgia.ru/20241229/premer-otkaz-gruzii-otkryt-vtoroy-front-stal-prichinoy-mnogochislennykh-trudnostey-291596420.html

Премьер: отказ Грузии открыть "второй фронт" стал причиной многочисленных трудностей

Премьер: отказ Грузии открыть "второй фронт" стал причиной многочисленных трудностей

Sputnik Грузия

К открытию второго фронта в активно призывали покровители "глубинного государства" в США и их представители в Грузии в лице "коллективного "Нацдвижения"... 29.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-29T15:16+0400

2024-12-29T15:16+0400

2024-12-29T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Основная причина трудностей, с которые столкнулась Грузия, а также основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заключается в отказе властей от открытия "второго фронта", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Минфин США на этой неделе ввел санкции против Бидины Иванишвили из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации". По словам главы правительства, к открытию второго фронта активно призывали покровители Deep State ("глубинное государство") в США и их представители в Грузии в лице "коллективного "Нацдвижения". "Есть силы, которые мы называем глобальной партией войны, а в Америке их называют покровителями Deep State ("глубинное государство"). Эти люди активно требовали открытия второго фронта в Грузии. Поскольку в Америке есть Deep State, у нас также есть небольшой Deep State в Грузии, этот Deep State называется "коллективным "Национальным движением", – заявил Кобахидзе. США целенаправленно атакуют Грузию – депутат о новых санкциях Вашингтона >>Под "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. По словам премьера, перезагрузка отношений с США будет зависеть прежде всего от завершения конфликта на Украине, после чего никто не будет требовать открытия "второго фронта" от Грузии. По словам премьера, для перезагрузки отношений между странами есть еще два условия: парламентские выборы в Грузии, которые уже состоялись, а также выборы президента США и инаугурация Дональда Трампа. "Инаугурация состоится 20 января, а через три недели будет новая реальность", – заявил премьер. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Власти Грузии с нетерпением ждут инаугурацию Дональда Трампа – премьер>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат>>Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа>>Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, дональд трамп, бидзина иванишвили, сша