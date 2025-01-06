https://sputnik-georgia.ru/20250106/deputat-obvinila-zapadnykh-partnerov-v-dvoynykh-standartakh-v-otnoshenii-gruzii-291662100.html

Депутат обвинила западных партнеров в двойных стандартах в отношении Грузии

Депутат обвинила западных партнеров в двойных стандартах в отношении Грузии

Sputnik Грузия

Как кто-то может называть "мирной демонстрацией" в Грузии ситуацию, когда протестующие бросают фейерверки, "коктейли Молотова", камни в полицию и штурмуют... 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T15:35+0400

2025-01-06T15:35+0400

2025-01-06T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Некоторые международные партнеры руководствуются двойными стандартами, называя протесты в Грузии "мирными", при этом закрывая глаза на насилие протестующих по отношению к полиции, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Эка Сепашвили. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Протестующие требуют проведения внеочередных парламентских выборов, а Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. "Двойные стандарты в отношении Грузии: некоторые из наших международных партнеров называют протесты в Германии "насильственными", в то время как жестокие протесты в Грузии называют "мирными", закрывая глаза на насилие протестующих по отношению к полиции", – написала Сепашвили в соцсети. Депутат считает, что подобное отношение наносит вред доверию и справедливости. "Как кто-то может называть "мирной демонстрацией" в Грузии ситуацию, когда протестующие бросают фейерверки, "коктейли Молотова", камни в полицию и штурмуют здание парламента? Это вредит доверию и справедливости", – отметила депутат. Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента Грузии в Тбилиси массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация стала спокойной. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и НПО, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Санкции против Грузии или граждан Грузии? Мифы и реальность>>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.Внешняя политика Грузии будет прагматичной и ориентированной на результат – МИД>> Напомним, митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, великобритания, тбилиси, сша, грузия, новости, политика, парламентские выборы в грузии 2024