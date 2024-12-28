https://sputnik-georgia.ru/20241228/vneshnyaya-politika-gruzii-budet-pragmatichnoy-i-orientirovannoy-na-rezultat---mid-291584787.html

Внешняя политика Грузии будет прагматичной и ориентированной на результат - МИД

Внешняя политика Грузии будет прагматичной и ориентированной на результат - МИД

Sputnik Грузия

Внешнеполитические приоритеты правительства Грузии ориентированы на восстановление территориальной целостности страны мирным путем, заявила Бочоришвили 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T18:18+0400

2024-12-28T18:18+0400

2024-12-28T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузия сможет достигнуть своих целей, в том числе интеграции ЕС, только проводя прагматичную и ориентированную на результат политику, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на ежегодной встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом. Грузия оказалась объектом критики Запада после принятия закона об "иноагентах" весной 2024 года. Уже к концу года отношения обострились на фоне решения властей Грузии отложить процесс переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Министр рассказала о приоритетах внешней политики Грузии и, учитывая сегодняшние сложные обстоятельства, о вызовах страны на международной арене. По ее словам, внешнеполитические приоритеты правительства Грузии ориентированы на восстановление территориальной целостности страны мирным путем, укрепление суверенитета, обеспечение стабильности и безопасности, интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры и углубление отношений с международными партнерами. "Жизненно важно иметь правильное восприятие внутренней политики и тщательный и правильный анализ международной политики, чтобы иметь возможность защитить интересы Грузии в этой достаточно сложной ситуации", - отметила Бочоришвили. Глава внешнеполитического ведомства Грузии отметила, что сегодня Грузии, как никогда, нужна сила государственных институтов, чтобы ось функционирования государства была сильной. "Именно бесперебойная работа госинститутов является важнейшей гарантией суверенитета государства и защиты интересов. Сегодня МИД является одним из основных институтов, который в определенном смысле стоит на передовой линии защиты мира, стабильности, экономического развития и жизненных интересов наших граждан в стране", - сказала Бочоришвили. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили>>>Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >> Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе >> Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , еврокомиссия, обсе, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, великобритания, тбилиси, новости, политика, грузия, сша