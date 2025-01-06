https://sputnik-georgia.ru/20250106/pochemu-prezident-pa-obse-otmenila-vizit-v-gruziyu-291667057.html

Почему президент ПА ОБСЕ отменила визит в Грузию?

Почему президент ПА ОБСЕ отменила визит в Грузию?

Sputnik Грузия

Оппозиция не смогла разрушить страну изнутри и начала усиливать шантаж извне, заявил депутат от правящей партии 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T22:35+0400

2025-01-06T22:35+0400

2025-01-06T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Отмена запланированного визита президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каумы в Грузию после буллинга еще раз доказывает, что ОБСЕ/БДИПЧ признает результаты парламентских выборов в стране и за это подвергается нападкам, написал один из лидеров партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе на своей странице в соцсети. Президент ПА ОБСЕ Пия Каума написала на своей странице в соцсети, что временно отложила свой запланированный на 8-10 января визит в Грузию "до того момента, когда участие Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет наиболее эффективным". Это решение она приняла "после обсуждения и основательного рассмотрения". По словам Каумы, ПА по-прежнему готова прислушаться ко всем голосам и оказать помощь в реализации рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ по выборам. "Отмена визита Каумы после буллинга – еще одно подтверждение того, что БДИПЧ ОБСЕ продемонстрировал очередное признание выборов и подвергся нападкам. Хотя в ее последнем заявлении речь лишь об обсуждении рекомендаций, что не устраивает оппозицию и ее хозяев", – заявил Хундадзе. Оппозиционные коалиции "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" ранее призвали Кауму отсрочить свой визит в Грузию. "Визит будет признан целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессу подготовки к новым выборам", – отмечено в совместном письме к президенту ПА ОБСЕ. У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >>С письмом к Пие Кауме обратился и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, который призвал ее пересмотреть цель и сроки визита в Тбилиси. По словам Хундадзе, оппозиция не смогла разрушить страну изнутри и начала усиливать шантаж извне. По словам члена парламентского большинства Владимира Божадзе, перенос визита Пии Каумы еще раз указывает на то, какие силы сегодня борются с государством, и какие силы не хотят мира и стабильности в Грузии. "Это еще раз свидетельствует о том, что в нашей стране есть силы, которые не хотят, не рады успехам нашей страны, в первую очередь, это радикальная оппозиция", – заявил Божадзе журналистам. По его словам, перенос визита свидетельствует о том, что сама оппозиция, гражданский сектор и СМИ не были готовы к разговору с Каумой, так как в отчете ОБСЕ "черным по белому говорится, что выборы были конкурентными". Божадзе отметил, что основная задача визита заключалась в том, чтобы правительство уже начало работу с оппозицией, с гражданским сектором, над теми замечаниями и рекомендациями, которые имел ОБСЕ. Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал президента ПА ОБСЕ пересмотреть запланированный в Грузию визит. Не встречаться с "однопартийным режимом" в Тбилиси до тех пор, пока они не согласятся на внеочередные выборы под международным наблюдением, призвал Пию Кауму и экс-посол США в Грузии Ян Келли. О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы >>Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Премьер о письме главы миссии ОБСЕ: выборы в Грузии признаны, спекуляции безосновательны>>Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, ян келли, "сила народа", обсе