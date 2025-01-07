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Глава ПА ОБСЕ объяснила причину переноса визита в Тбилиси

Глава ПА ОБСЕ объяснила причину переноса визита в Тбилиси

Sputnik Грузия

Глава ПА ОБСЕ выразила уверенность, что стороны смогут совместно работать над укреплением демократических принципов и процессов в Грузии 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T12:16+0400

2025-01-07T12:16+0400

2025-01-07T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Перенос запланированного визита в Тбилиси делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ связан с "тщательным рассмотрением текущих обстоятельств", написала президент ПА Пиа Каума в письме главе МИД Грузии Маке Бочоришвили. О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Позже Каума сообщила в соцсети, что временно отложила запланированный визит в Грузию "до того момента, когда участие ПА ОБСЕ будет наиболее эффективным". "В связи с запланированным визитом в Грузию я вынуждена сообщить дополнительно к предыдущей корреспонденции, что, к сожалению, визит 8-10 января не состоится, как мы надеялись изначально. Это решение принято после основательного рассмотрения текущих обстоятельств", – написала в письме Каума. Почему президент ПА ОБСЕ отменила визит в Грузию?>>По словам президента ПА ОБСЕ, она уже конструктивно обсудила с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе необходимость работать над тем, чтобы привести избирательные процессы в Грузии в соответствие с обязательствами ОБСЕ и международными демократическими стандартами, что отмечается в итоговом отчете наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по парламентским выборам 26 октября 2024 года. По ее словам, целью запланированного визита в Грузию было проведение диалога с властями, оппозицией и гражданским обществом по важным рекомендациям и подтверждение приверженности демократических реформ со стороны ОБСЕ.У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >>"Несмотря на то, что я ценю желание вашего правительства принять мою делегацию, я пришла к выводу, что текущие условия не способствуют проведению таких содержательных и инклюзивных дискуссий, которые необходимы для достижения ощутимого прогресса", – написала Каума. Тем не менее, по ее словам, Парламентская ассамблея будет твердо продолжать усилия по поддержке выполнения рекомендаций БДИПЧ и стимулировать диалог между всеми сторонами. Вместе с тем она призвала власти Грузии действовать в соответствии с рекомендациями, представленными в отчете БДИПЧ, и отдавать приоритет инклюзивному и конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. "Парламентская ассамблея ОБСЕ готова поддерживать эти усилия и готова обсудить данный вопрос в рамках онлайн-встречи в ближайшем будущем. Благодарю за ваше понимание и продолжающееся сотрудничество. Надеюсь, что мы сможем совместно работать над укреплением демократических принципов и процесса в Грузии", – говорится в письме. Один из лидеров партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе отметил, что отменить запланированный визит главе ПА ОБСЕ пришлось из-за буллинга. Ранее оппозиционные коалиции "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" призвали Кауму отсрочить свой визит в Грузию. "Визит будет признан целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессу подготовки к новым выборам", – было отмечено в совместном письме к президенту ПА ОБСЕ. С письмом к Пие Кауме обратился и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, который призвал ее пересмотреть цель и сроки визита в Тбилиси. Оценка парламентских выборовСогласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Премьер о письме главы миссии ОБСЕ: выборы в Грузии признаны, спекуляции безосновательны>>Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, дмитрий хундадзе, георгий гахария, "сила народа", ираклий кобахидзе, обсе, тбилиси