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Грузия впервые принимает участие в крупнейшей выставке технологий и инноваций в США

Грузия впервые принимает участие в крупнейшей выставке технологий и инноваций в США

Sputnik Грузия

Страна представлена с инициативой "StartUP in Georgia" 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T17:52+0400

2025-01-10T17:52+0400

2025-01-10T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузия впервые принимает участие в одной из самых важных и масштабных технологических выставок мира – CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе, что важно для демонстрации стартап-экосистемы страны в мировом масштабе, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили. Международная выставка потребительской электроники CES проходит в Лас-Вегасе с 7 по 10 января. Грузинская делегация во главе с Надареишвили принимает участие в мероприятии по специальному приглашению организаторов. Грузия представлена с инициативой "StartUP in Georgia", предусматривающей ее позиционирование как страны с благоприятной средой для развития стартапов на международном рынке. "Развитие инновационной стартап-экосистемы является одной из важных и фундаментальных частей экономической политики правительства Грузии... Одним из важных компонентов на этом пути является демонстрация стартап-экосистемы страны в глобальном масштабе, и лучший способ сделать это – всемирные технологические выставки и конференции", – заявил Надареишвили во время выступления. Надареишвили принял участие в панельной дискуссии на тему "Раскрытие возможностей: "Государственные стратегии для поддержки стартапов и усиления инвестиций". По его словам, развитие инновационной стартап-экосистемы в Грузии предусматривает развитие в стране экономики, основанной на знаниях и инновациях, поэтому государство поддерживает стартапы различными способами, большое внимание уделяется развитию инфраструктуры, доступу к финансам и технической помощи. Развитие ИИ в Грузии – глава Минздрава рассказал о прогрессе страны>>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и поддержка этой сферы. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.Особый интерес вызвали реформы, реализованные правительством, в результате которых грузинская стартап-экосистема представляет собой центр притяжения регионального значения и значительный интерес для глобальных инвесторов и иностранных стартапов. В дискуссии участвовали и вице-президент CTA (Consumer Technology Association, Ассоциация потребительских технологий) по международной торговле Эд Бжитва, исполнительный директор Совета по инновациям Европейского союза Жан-Давид Мало и другие. Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе>>В рамках визита Надареишвили, председатель Агентства инноваций и технологий Автандил Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Кулиджанашвили встретились с президентом CTA Кинси Фабрицио и вице-президентом CES Джоном Келли. В выставке принимают участие более 4,5 тысячи компаний, в том числе производители, разработчики и поставщики потребительского технологического оборудования, контента, систем доставки технологий и т. д., а также более 170 тысяч посетителей из 160 стран мира. Программа конференции состоит из более 250 тематических сессий. На грузинском выставочном стенде представлены грузинские стартапы, среди которых Klipy, Elven Technologies, Widgera, Stori AI и Baasi.Инновационные технологии очень важны для Грузии – премьер>>Первая выставка CES прошла в июне 1967 года в Нью-Йорке. На ней в разные годы были представлены первый домашний видеомагнитофон (VCR), домашние компьютеры Atari 400 и Atari 800, видеокамера, компакт-диск (CD), домашний компьютер Commodore 64, DVD, игровая приставка Xbox и т.д. С 1978 по 1994 год CES проводилась дважды в год: в январе в Лас-Вегасе как Winter Consumer Electronics Show (WCES) и в июне в Чикаго как Summer Consumer Electronics Show (SCES). Начиная с 1995 года выставка проводится в Лас-Вегасе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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