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Сохранение мира важно для страны – глава МИД Грузии

Сохранение мира важно для страны – глава МИД Грузии

Sputnik Грузия

Правительство вынуждено вести себя осторожно из-за обстановки в регионе, дабы не попасть в ситуацию, которая может создать экзистенциальные проблемы и вызовы... 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сохранение мира важно для Грузии, и она ведет себя осторожно, чтобы избежать обострения ситуации, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Власти Грузии не раз заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране. По ее словам, правительство вынуждено вести себя осторожно из-за обстановки в регионе, чтобы не попасть в ситуацию, которая может создать экзистенциальные проблемы и вызовы. "Мы находимся в непростой ситуации, когда речь идет о безопасности в нашем регионе", – отметила Бочоришвили. При этом она подчеркнула, что Грузия сохраняет европейский курс внешней политики. "Наше решение временно не выносить на повестку дня вопрос о начале переговоров с Европейским союзом не означает, что мы не продолжаем процесс европейской интеграции или что мы не хотим быть частью Европейского союза. Мы лишь хотим не допустить использования этой темы для внутренней поляризации и в политических целях тех групп, чьи действия угрожают стабильности в Грузии", – сказала Бочоришвили. По ее словам, текущие события в Грузии оцениваются по двойным стандартам. Зачастую мы видим однобокие оценки текущих событий, что создает ложное восприятие Грузии и процессов, происходящих в стране, добавила она. "Мы по-прежнему верим, что все страны, с которыми мы дружим уже много лет, в конечном итоге вернутся к дружеским отношениям, и мы будем ждать этого момента. Стратегическое терпение – наша главная политика, когда речь идет об отношениях с нашими давними партнерами", – подытожила Бочоришвили. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Это политическая демагогия! В Грузии резко ответили на заявление конгрессмена США>>>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Партия "Единая нейтральная Грузия" обвинила оппозицию в шпионаже>>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.Обвиняемых в насилии на акциях протеста в Тбилиси оставили в заключении>>> Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, великобритания, тбилиси, сша, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , еврокомиссия, бдипч/обсе