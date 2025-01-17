https://sputnik-georgia.ru/20250117/vlasti-gruzii-kritikuyut-lobbisty-natsdvizheniya---deputat-o-zayavlenii-evroparlamentariev-291787156.html

Власти Грузии критикуют лоббисты "Нацдвижения" – депутат о заявлении европарламентариев

Власти Грузии критикуют лоббисты "Нацдвижения" – депутат о заявлении европарламентариев

Sputnik Грузия

В заявлении депутатов ЕП сказано, что ухудшающаяся ситуация в Грузии не должна оставаться без ответа 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T12:54+0400

2025-01-17T12:54+0400

2025-01-17T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Обвинения в адрес властей Грузии со стороны части депутатов Европарламента, которые открыто лоббируют бывшую правящую партию "Единое национальное движение", это явная ложь, и эти обвинения не получат признания внутри страны, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. В заявлении, распространенном накануне пятью европарламентарями, сказано, что "Грузинская мечта" лишила грузин их будущего и больше, даже не делает вид, что хочет европейской демократии для Грузии". Они призвали страны ЕС и соответствующие региональные организации "избегать активной легитимизации самопровозглашенных властей "Грузинской мечты" и приостановить работу Совета по ассоциации Грузии с ЕС. "Давайте посмотрим, кто нас критикует, кто призывает наших партнеров не признавать власти "Грузинской мечты" – Раса (Юкнявичене – ред.) и подобные ей политики, европарламентарии, которые в значительной степени находятся под различными политическими влияниями для лоббизма, которые открыто заявили о своем союзе с "Нацдвижением" или их же руководством", – заявила Цилосани. Лишь подливают масло в огонь – глава МИД Грузии о визите депутатов Европарламента>>Поэтому все заявления и резолюции, которые были несправедливо приняты в Европарламенте, как отметила Цилосани, были должным образом оценены грузинским народом. Соответственно, эти обвинения являются явной ложью, и эти обвинения не получат должного признания внутри нашей страны, заявила Цилосани. Среди тех, кто подписались под заявлением – депутат европарламента, одна из постоянных докладчиков Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене, которая отличается резкой критикой в адрес нынешних властей страны. Заявление также подписали председатель Комитета по иностранным делам ЕП Дэвид Макаллистер, председатель делегации в ПА Евронест Сергей Лагодинский, председатель делегации по связям с Южным Кавказом Нилс Ушаков и глава Миссии ЕП по наблюдению за выборами на парламентских выборах 2024 года в Грузии Антонио Лопес-Истиус Уайт. Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента>>Депутаты европарламента выразили глубокую обеспокоенность по поводу ухудшения политической ситуации в Грузии и призвали ЕС и страны-члены Евросоюза ввести персональные санкции против всех, кто несет ответственность за откат демократии, в частности против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и премьер-министр страны Ираклия Кобахидзе. Европарламентарии также призвали провести в стране досрочные парламентские выборы в улучшенной избирательной среде. В своем заявлении они выразили солидарность мирным протестующими, которые каждый вечер проводят демонстрации на улицах Грузии за демократическое и евроатлантическое будущее своей страны. В крупных городах Грузии с 28 ноября сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД>>Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, брюссель, ираклий кобахидзе, дэвид макаллистер, бидзина иванишвили, европарламент, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз