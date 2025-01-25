https://sputnik-georgia.ru/20250125/kak-zaregistrirovat-obekty-agroturizma-i-vinnogo-turizma-v-gruzii-291880973.html

Как зарегистрировать объекты агротуризма и винного туризма в Грузии

Как зарегистрировать объекты агротуризма и винного туризма в Грузии

Sputnik Грузия

Осуществление деятельности субъектом туристской деятельности без регистрации в Грузии будет караться штрафом в размере 500 лари 25.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-25T11:58+0400

2025-01-25T11:58+0400

2025-01-25T11:58+0400

грузия

экономика

туризм

общество

вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Правительство Грузии установило правила регистрации объектов и предпринимателей, для получения специального статуса для агротуризма или винного туризма. Согласно правилам, предприниматели, желающие заниматься агротуризмом или винным туризмом, должны будут пройти регистрацию в Национальной администрации туризма. Для этого им надо подать заявку и доказать соответствие статусу, который они хотят получить. В частности, для занятия агротуризмом они должны быть зарегистрированы в Службе доходов со статусом "малый бизнес", иметь в собственности или в аренде фермерское хозяйство, быть зарегистрированным в реестре фермеров. В Грузии берут под контроль агротуризм и винные туры >>Кроме того, для получения статуса объекта агротуризма фермер должен предоставлять одну из следующих услуг с использованием произведенного им продукта – размещение, обеспечение питанием, образовательная, либо познавательная, либо развлекательная, либо рекреационная активность. Сам объект должен быть обустроен, соответствовать эстетическим нормам и иметь отдельных санитарный узел для посетителей. В случае получения статуса винного туризма – у фермера также должен быть сертификат малого бизнеса, он должен быть владельцем или иметь право пользоваться виноградником, где он производит вино местного происхождения. Те, кто включен в проект "Путь вина", будут зарегистрированы автоматически, если удовлетворят определенным условиям. В частности, для получения фермером статуса объекта винного туризма у фермера должен быть благоустроенный двор или участок, винный погреб и дегустационная зона, отдельный санитарный узел, который должен находиться вдали от винного погреба. Винный туризм в Грузии >>Объект должен быть оснащен специальной традиционной посудой, без наличия пластмассовых емкостей, такая же традиционная посуда должна использоваться для дегустации. Объект должен представлять минимум две услуги из следующих: дегустация вина, предоставление еды и вина, мастер-классы для приготовления местной пищи, возможность участия в традиционном сборе винограда – ртвели. Кроме того, объект винного туризма должен производить количество вина, достаточное для обслуживания туристов в течение года. При этом расчет идет из 2,5 литра вина на одного туриста для дегустации. При этом объект должен функционировать в течение всего года, и, в случае предоставления питания, у него должно быть обязательно меню. Осуществление деятельности субъектом туристской деятельности без регистрации в Грузии будет караться штрафом в размере 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, общество, вино и виноделие грузии