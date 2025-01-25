https://sputnik-georgia.ru/20250125/kak-zaregistrirovat-obekty-agroturizma-i-vinnogo-turizma-v-gruzii-291880973.html
Как зарегистрировать объекты агротуризма и винного туризма в Грузии
Как зарегистрировать объекты агротуризма и винного туризма в Грузии
Sputnik Грузия
Осуществление деятельности субъектом туристской деятельности без регистрации в Грузии будет караться штрафом в размере 500 лари 25.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-25T11:58+0400
2025-01-25T11:58+0400
2025-01-25T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Правительство Грузии установило правила регистрации объектов и предпринимателей, для получения специального статуса для агротуризма или винного туризма. Согласно правилам, предприниматели, желающие заниматься агротуризмом или винным туризмом, должны будут пройти регистрацию в Национальной администрации туризма. Для этого им надо подать заявку и доказать соответствие статусу, который они хотят получить. В частности, для занятия агротуризмом они должны быть зарегистрированы в Службе доходов со статусом "малый бизнес", иметь в собственности или в аренде фермерское хозяйство, быть зарегистрированным в реестре фермеров. В Грузии берут под контроль агротуризм и винные туры >>Кроме того, для получения статуса объекта агротуризма фермер должен предоставлять одну из следующих услуг с использованием произведенного им продукта – размещение, обеспечение питанием, образовательная, либо познавательная, либо развлекательная, либо рекреационная активность. Сам объект должен быть обустроен, соответствовать эстетическим нормам и иметь отдельных санитарный узел для посетителей. В случае получения статуса винного туризма – у фермера также должен быть сертификат малого бизнеса, он должен быть владельцем или иметь право пользоваться виноградником, где он производит вино местного происхождения. Те, кто включен в проект "Путь вина", будут зарегистрированы автоматически, если удовлетворят определенным условиям. В частности, для получения фермером статуса объекта винного туризма у фермера должен быть благоустроенный двор или участок, винный погреб и дегустационная зона, отдельный санитарный узел, который должен находиться вдали от винного погреба. Винный туризм в Грузии >>Объект должен быть оснащен специальной традиционной посудой, без наличия пластмассовых емкостей, такая же традиционная посуда должна использоваться для дегустации. Объект должен представлять минимум две услуги из следующих: дегустация вина, предоставление еды и вина, мастер-классы для приготовления местной пищи, возможность участия в традиционном сборе винограда – ртвели. Кроме того, объект винного туризма должен производить количество вина, достаточное для обслуживания туристов в течение года. При этом расчет идет из 2,5 литра вина на одного туриста для дегустации. При этом объект должен функционировать в течение всего года, и, в случае предоставления питания, у него должно быть обязательно меню. Осуществление деятельности субъектом туристской деятельности без регистрации в Грузии будет караться штрафом в размере 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, общество, вино и виноделие грузии
грузия, экономика, туризм, общество, вино и виноделие грузии
Как зарегистрировать объекты агротуризма и винного туризма в Грузии
Осуществление деятельности субъектом туристской деятельности без регистрации в Грузии будет караться штрафом в размере 500 лари
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Правительство Грузии установило правила регистрации объектов и предпринимателей, для получения специального статуса для агротуризма или винного туризма.
Согласно правилам, предприниматели, желающие заниматься агротуризмом или винным туризмом, должны будут пройти регистрацию в Национальной администрации туризма. Для этого им надо подать заявку и доказать соответствие статусу, который они хотят получить.
В частности, для занятия агротуризмом они должны быть зарегистрированы в Службе доходов со статусом "малый бизнес", иметь в собственности или в аренде фермерское хозяйство, быть зарегистрированным в реестре фермеров.
Кроме того, для получения статуса объекта агротуризма фермер должен предоставлять одну из следующих услуг с использованием произведенного им продукта – размещение, обеспечение питанием, образовательная, либо познавательная, либо развлекательная, либо рекреационная активность.
Сам объект должен быть обустроен, соответствовать эстетическим нормам и иметь отдельных санитарный узел для посетителей.
В случае получения статуса винного туризма – у фермера также должен быть сертификат малого бизнеса, он должен быть владельцем или иметь право пользоваться виноградником, где он производит вино местного происхождения. Те, кто включен в проект "Путь вина", будут зарегистрированы автоматически, если удовлетворят определенным условиям.
В частности, для получения фермером статуса объекта винного туризма у фермера должен быть благоустроенный двор или участок, винный погреб и дегустационная зона, отдельный санитарный узел, который должен находиться вдали от винного погреба.
Объект должен быть оснащен специальной традиционной посудой, без наличия пластмассовых емкостей, такая же традиционная посуда должна использоваться для дегустации.
Объект должен представлять минимум две услуги из следующих: дегустация вина, предоставление еды и вина, мастер-классы для приготовления местной пищи, возможность участия в традиционном сборе винограда – ртвели.
Кроме того, объект винного туризма должен производить количество вина, достаточное для обслуживания туристов в течение года. При этом расчет идет из 2,5 литра вина на одного туриста для дегустации.
При этом объект должен функционировать в течение всего года, и, в случае предоставления питания, у него должно быть обязательно меню.
Осуществление деятельности субъектом туристской деятельности без регистрации в Грузии будет караться штрафом в размере 500 лари.