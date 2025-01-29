https://sputnik-georgia.ru/20250129/plan-gruzinskoy-ekstremistskoy-oppozitsii-v-pase-provalilsya--deputat-291925363.html

План грузинской "экстремистской оппозиции" в ПАСЕ провалился – депутат

План грузинской "экстремистской оппозиции" в ПАСЕ провалился – депутат

Sputnik Грузия

Голосование по вопросу отстранения грузинской делегации от работы в ПАСЕ пройдет 29 января 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T13:07+0400

2025-01-29T13:07+0400

2025-01-29T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Новых парламентских выборов в Грузии не будет до 2028 года, и план оппозиции по отстранению грузинской делегации от работы в Парламентской ассамблее Совета Европы провалился, заявила вице-спикер парламента Грузии, глава грузинской делегации в ПАСЕ Тея Цулукиани. Полномочия грузинской делегации на парламентской ассамблее ПАСЕ были оспорены "Европейской народной партией" по пункту "серьезное нарушение основополагающих принципов Совета Европы". Они утверждают, что нарушения на выборах в октябре 2024 года существенно подорвали справедливость избирательного процесса и доверие к его результатам, а также поставили под сомнение их легитимность. Кроме того, депутат пособолезновала всем "так называемым неправительственным организациям", участвующим в этом процессе. На комитете во вторник обсуждались два варианта: один состоял в том, чтобы отозвать парламентскую делегацию нового созыва из ПАСЕ на следующий же день, как, по словам Цулукиани, того хотела "экстремистская оппозиция" и их союзники. Полномочия грузинской делегации на ПАСЕ под вопросом – в Грузии ждут объективного решения>>Что касается второго варианта, то, по словам Цулукиани, он заключался в том, чтобы временно и с серьезными оговорками ратифицировать полномочия грузинской делегации. При этом, как отметила Цулукиани, в этих серьезных оговорках нет темы освобождения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или признания пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили легитимной главой государства.При этом депутат отметила, что это заявление не может для них сюрпризом."Им это не понравилось, но такова наша общая позиция", – заявила она.Как отметила Цулукиани, такова позиция "Грузинской мечты" и большинства грузинских избирателей в том, что выборы уже состоялись и победили те, кто победил. По словам Цулукиани, грузинская делегация рассмотрит оговорки и зафиксирует свою позицию по каждой из них на пленарном заседании в среду. Также, по словам Цулукаини, они зарегистрируют поправки к проекту, которые будут обсуждаться на пленарном заседании 29 января. В подготовленном мониторинговым комитетом ПАСЕ проекте говорится, что события после парламентских выборов 26 октября 2024 года, в том числе случаи нарушения свободы на собрания, репрессии в отношении оппозиции и гражданского общества противоречат обязательствам по членству Грузии в Совете Европы. Соответственно, ассамблеи нужны ясные гарантии со стороны официальных лиц Грузии о том, что они искренне намерены исправить ситуацию с откатом от демократии и исполнять обязательства по членству. Мониторинговый комитет ПАСЕ предлагает ассамблее два варианта. Очередная антигрузинская инициатива – премьер Грузии о письме оппозиции к ПАСЕ>>По первому варианту, ратификация мандатов грузинской делегации будет осуществлена при том условии, если до апреля 2025 года грузинские официальные лица совместно с оппозицией и гражданским обществом приступят к работе по созданию "избирательной среды для новых действительно демократических выборов в ближайшие месяцы". А также предпримут шаги по восстановлению плана по вступлению в Евросоюз, остановят полицейскую жестокость и нарушение прав человека, прекратят злоупотреблять правовыми процедурами против демонстрантов, журналистов и гражданских лидеров и до конца будут уважать право на выражение и собрания. При данном варианте ассамблея в апреле 2025 года оценит прогресс Грузии по указанным пунктам и получит возможность пересмотреть мандаты грузинской делегации, в том числе и приостановить их. Во втором варианте, требования к грузинским официальным лицам остаются прежними, единственное различие состоит в том, что при этом варианте ратификация мандатов грузинской делегации осуществлена не будет. Вопрос Грузии в ПАСЕ Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не входит ни в одну из шести политических групп, работающих в ПАСЕ. Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа "Европейская народная партия", членами которой является партия "Единство – национальное движение", занявшая второе место на парламентских выборах 26 октября 2024 года. Это враги Грузии – депутат дал определение оппозиции из-за писем в ПАСЕ >>Кроме того, часть других оппозиционных партий входит или является ассоциированными членами другой крупной политической группы ПАСЕ "Альянс либералов и демократов за Европу". Голосование по данному вопросу пройдет в среду, 29 января, при этом делегация Грузии не будет иметь права голоса. Согласно регламенту, Ассамблея должна проголосовать за один из трех вариантов: "ратифицировать полномочия" , "не ратифицировать полномочия" или "ратифицировать полномочия вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав участия или представительства членов соответствующей делегации в деятельности Ассамблеи и ее органов". До этого будет подготовлен подробный отчет по данному вопросу. Выборы в Грузии Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Согласно итоговому протоколу, ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест из 150. Это дает право партии власти принимать законы, однако при этом ограничивает ее в изменении Конституции Грузии и принятии конституционных законом. Оппозиционные силы, прошедшие в парламент - "Коалиция за перемены", "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "За Грузию" отказываются признавать результаты выборов и принимать участие в работе парламента. Они вместе с НПО и экс-президентом Грузии пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и проведения повторных выборов, однако потерпели поражение. В Грузии уже более двух месяцев проходят акции протеста с требование проведения досрочных парламентских выборов. Между тем власти отказываются выполнять требование оппозиции, ссылаясь на заключение миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ. Согласно заключению, выборы прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Власти Грузии считают отчет ОБСЕ/БДИПЧ признанием легитимности выборов, заявляя о том, что он поставил точку в теме обсуждения по поводу фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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