https://sputnik-georgia.ru/20250130/missiya-mvf-provodit-vstrechi-v-gruzii-291950251.html

Миссия МВФ проводит встречи в Грузии

Миссия МВФ проводит встречи в Грузии

Sputnik Грузия

Миссия обсуждает в Грузии экономическую ситуацию за прошлый и текущий годы, основные параметры бюджета на 2025 год, среднесрочные макроэкономические и... 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T23:33+0400

2025-01-30T23:33+0400

2025-01-30T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Члены миссии Международного валютного фонда проводят встречи в Грузии и обсуждают программу экономических реформ, говорится в сообщение Минфина Грузии. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. На встрече в министерстве финансов Грузии стороны рассмотрели экономическую ситуацию за прошлый и текущий годы, основные параметры бюджета на 2025 год, среднесрочные макроэкономические и фискальные параметры, а также правительственную программу экономических реформ. Новый глава миссии МВФ ознакомился с экономической ситуацией в Грузии >>Миссия МВФ также встретилась с и. о. президента Нацбанка Натией Турнава. На встрече с главой миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденбергом стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества в сфере технической помощи. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что финансовый сектор Грузии строго соблюдает международные санкции. До сих пор случаев уклонения от санкций не зафиксировано. Перспективы и риски экономики Грузии – выводы миссии МВФ >>МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. МВФ может не восстановить программу для Грузии – представитель фонда >>Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, мвф, международный валютный фонд