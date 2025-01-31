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Не велика потеря – премьер о прекращении работы грузинской делегации в ПАСЕ
Не велика потеря – премьер о прекращении работы грузинской делегации в ПАСЕ
Sputnik Грузия
Конкретные члены ПАСЕ решили каким-то образом изолировать Грузию, но они не смогут этого сделать, отметил Ираклий Кобахидзе 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T12:03+0400
2025-01-31T12:03+0400
2025-01-31T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Неучастие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы не будет особой потерей для Грузии, так как с годами ПАСЕ утратила свои нагрузку и функции, а сейчас является гораздо более слабой структурой, чем Европарламент, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее. "На самом деле ПАСЕ из года в год теряла свою нагрузку, свои функции. Она делала это собственными руками, и вчерашнее решение является продолжением этого. В настоящее время, к сожалению, ПАСЕ является даже гораздо более слабой структурой, чем Европарламент. В таких условиях неучастие в работе ПАСЕ не будет для нас особой потерей", – заявил Кобахидзе. Грузинская делегация прекращает работу в ПАСЕ – Цулукиани>>Однако, что касается Совета Европы, то, по словам премьера, Грузия остается ее членом, и сотрудничество продолжится в различных форматах. Визит генсека СЕ Алена Берсе в Грузию, который состоялся в декабре 2024 года, вызвал неоднозначную реакцию в Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, которая не признает результатов прошедших в стране парламентских выборов, в знак протеста и вовсе отказалась с ним встречаться. По словам премьера, действие ПАСЕ, когда более 100 депутатов поддержали введение абсолютно несправедливых оговорок в отношении Грузии, схоже с советским подходом.На самом деле никакой изоляции не будет, и власти до конца будут защищать национальные интересы страны, подчеркнул премьер. "Мы абсолютно открыты для сотрудничества со всеми, но вы видите, что всегда другая сторона, конкретная сторона, принимает такие решения, которые направлены на изоляцию, на пресечение диалога и так далее", – заявил Кобахидзе, назвав это неправильным подходом.Абсурдное решение – премьер-министр Грузии о резолюции ПАСЕ>>В Европе нет места советским подходам, заявил Кобахидзе и выразил надежду, что европейская бюрократия будет улучшена в ближайшем будущем. "По крайней мере, есть ресурс для улучшения европейской бюрократии, в условиях перемен в Соединенных Штатах. Мы возлагаем на это большие надежды", – подчеркнул глава грузинского правительства. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США и Западом в целом, возможно, будут полностью перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, в условиях новой администрации президента Дональда Трампа. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Чехия ввела санкции против трех чиновников МВД Грузии>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, совет европы, европарламент, бидзина иванишвили, пасе, сша, европа, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, совет европы, европарламент, бидзина иванишвили, пасе, сша, европа, грузия - евросоюз, евросоюз
Не велика потеря – премьер о прекращении работы грузинской делегации в ПАСЕ
12:03 31.01.2025 (обновлено: 12:36 31.01.2025)
Конкретные члены ПАСЕ решили каким-то образом изолировать Грузию, но они не смогут этого сделать, отметил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Неучастие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы не будет особой потерей для Грузии, так как с годами ПАСЕ утратила свои нагрузку и функции, а сейчас является гораздо более слабой структурой, чем Европарламент, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее.
"На самом деле ПАСЕ из года в год теряла свою нагрузку, свои функции. Она делала это собственными руками, и вчерашнее решение является продолжением этого. В настоящее время, к сожалению, ПАСЕ является даже гораздо более слабой структурой, чем Европарламент. В таких условиях неучастие в работе ПАСЕ не будет для нас особой потерей", – заявил Кобахидзе.
Однако, что касается Совета Европы, то, по словам премьера, Грузия остается ее членом, и сотрудничество продолжится в различных форматах.
"Мы готовы сотрудничать с Советом Европы, мы обещали это генеральному секретарю Совета Европы, когда он прибыл в Грузию, и, конечно, мы будем работать в разных направлениях", – отметил Кобахидзе.
Визит генсека СЕ Алена Берсе в Грузию, который состоялся в декабре 2024 года, вызвал неоднозначную реакцию в Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, которая не признает результатов прошедших в стране парламентских выборов, в знак протеста и вовсе отказалась с ним встречаться.
По словам премьера, действие ПАСЕ, когда более 100 депутатов поддержали введение абсолютно несправедливых оговорок в отношении Грузии, схоже с советским подходом.
"Конкретные члены ПАСЕ решили каким-то образом изолировать нашу страну, но они не смогут этого сделать", – подчеркнул глава грузинского правительства.
На самом деле никакой изоляции не будет, и власти до конца будут защищать национальные интересы страны, подчеркнул премьер.
"Мы абсолютно открыты для сотрудничества со всеми, но вы видите, что всегда другая сторона, конкретная сторона, принимает такие решения, которые направлены на изоляцию, на пресечение диалога и так далее", – заявил Кобахидзе, назвав это неправильным подходом.
В Европе нет места советским подходам, заявил Кобахидзе и выразил надежду, что европейская бюрократия будет улучшена в ближайшем будущем.
"По крайней мере, есть ресурс для улучшения европейской бюрократии, в условиях перемен в Соединенных Штатах. Мы возлагаем на это большие надежды", – подчеркнул глава грузинского правительства.
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США и Западом в целом, возможно, будут полностью перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, в условиях новой администрации президента Дональда Трампа.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России