https://sputnik-georgia.ru/20250207/myach-na-storone-bryusselya---premer-gruzii-nazval-usloviya-uluchsheniya-otnosheniy-s-es-292041045.html

Мяч на стороне Брюсселя – премьер Грузии назвал условия улучшения отношений с ЕС

Мяч на стороне Брюсселя – премьер Грузии назвал условия улучшения отношений с ЕС

Sputnik Грузия

Власти Грузии заинтересованы в здоровых отношениях с Евросоюзом, отметил премьер 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T12:08+0400

2025-02-07T12:08+0400

2025-02-07T12:36+0400

грузия

политика

брюссель

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

euronews

новости

украина

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0d/287892338_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_95e484a145542d42adcaff5beae95f28.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Отношения Грузии и Евросоюза сейчас неприемлемы, они могут улучшиться в случае изменения политики европейской бюрократии в отношении к Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. Так что, если эта политика изменится, все станет лучше, отметил он. В интервью Euronews Кобахидзе также заявил, что мяч находится на стороне Брюсселя и что блоку необходимо быть более гибким в своем подходе к новым членам. Премьер также заявил, что Грузия сталкивается с "некоторыми серьезными проблемами в отношениях с европейской бюрократией", но подчеркнул, что он по-прежнему "очень оптимистичен" в отношении того, что Грузии получит членство в ЕС к 2030 году. Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Грузия хорошо проживет и без Евросоюза – офис Орбана>>Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, брюссель, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, euronews, новости, украина, сша