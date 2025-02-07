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Мяч на стороне Брюсселя – премьер Грузии назвал условия улучшения отношений с ЕС
Мяч на стороне Брюсселя – премьер Грузии назвал условия улучшения отношений с ЕС
Sputnik Грузия
Власти Грузии заинтересованы в здоровых отношениях с Евросоюзом, отметил премьер 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T12:08+0400
2025-02-07T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Отношения Грузии и Евросоюза сейчас неприемлемы, они могут улучшиться в случае изменения политики европейской бюрократии в отношении к Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. Так что, если эта политика изменится, все станет лучше, отметил он. В интервью Euronews Кобахидзе также заявил, что мяч находится на стороне Брюсселя и что блоку необходимо быть более гибким в своем подходе к новым членам. Премьер также заявил, что Грузия сталкивается с "некоторыми серьезными проблемами в отношениях с европейской бюрократией", но подчеркнул, что он по-прежнему "очень оптимистичен" в отношении того, что Грузии получит членство в ЕС к 2030 году. Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Грузия хорошо проживет и без Евросоюза – офис Орбана&gt;&gt;Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии&gt;&gt;ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, брюссель, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, euronews, новости, украина, сша

Мяч на стороне Брюсселя – премьер Грузии назвал условия улучшения отношений с ЕС

12:08 07.02.2025 (обновлено: 12:36 07.02.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2025
© Сourtesy of Georgian Government
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Власти Грузии заинтересованы в здоровых отношениях с Евросоюзом, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Отношения Грузии и Евросоюза сейчас неприемлемы, они могут улучшиться в случае изменения политики европейской бюрократии в отношении к Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС.

"Нынешнее состояние наших отношений для нас неприемлемо. Мы заинтересованы в здоровых отношениях с ЕС, которых на данном этапе мы не видим. Но мы убеждены, что причиной этого является не политика Грузии, а политика европейской бюрократии в отношении Грузии", – заявил Кобахидзе в эфире Euronews.

Так что, если эта политика изменится, все станет лучше, отметил он.
В интервью Euronews Кобахидзе также заявил, что мяч находится на стороне Брюсселя и что блоку необходимо быть более гибким в своем подходе к новым членам.
Премьер также заявил, что Грузия сталкивается с "некоторыми серьезными проблемами в отношениях с европейской бюрократией", но подчеркнул, что он по-прежнему "очень оптимистичен" в отношении того, что Грузии получит членство в ЕС к 2030 году.

"Мы будем последовательны в достижении этой цели и надеемся, что в ближайшие годы подход к Грузии будет более справедливым", – заявил Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Грузия хорошо проживет и без Евросоюза – офис Орбана>>
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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