https://sputnik-georgia.ru/20250207/razvratnye-deystviya-v-otnoshenii-nesovershennoletney--v-gruzii-zaderzhan-40-letniy-muzhchina-292047824.html
Развратные действия в отношении несовершеннолетней – в Грузии задержан 40-летний мужчина
Развратные действия в отношении несовершеннолетней – в Грузии задержан 40-летний мужчина
Sputnik Грузия
Служба проведет расследование с учетом интересов несовершеннолетней и будет защищать права детей на всех стадиях дела 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T20:02+0400
2025-02-07T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы задержали 40-летнего мужчину за совершение развратных действий в отношении 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы. Задержанному будет предъявлено обвинение в "Развратных деяниях" в установленные законом сроки. Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет. Следствие установило, что обвиняемый связывался с 13-ти и 14-летними несовершеннолетними девочками в интернете, используя социальные сети, в том числе поддельные страницы, и представлялся им под разными именами, скрывая свой возраст и личность. Обвиняемый вступал в откровенную переписку с несовершеннолетними, отправляя им фото- и видеоматериалы порнографического характера. Специальная следственная служба совместно с прокуратурой Грузии провела неотложные следственные действия и незамедлительно обеспечила получение доказательств. Задержан мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над внучкой в Грузии >>Был проведен личный обыск обвиняемого, который уличен в педофилии, а также обыск его автомобиля и квартиры. В качестве доказательств были изъяты мобильные телефоны и другие электронные устройства хранения информации. В результате изучения следственными органами указанных материалов в телефоне обвиняемого было обнаружено около десяти фейковых страниц в соцсетях, с помощью которых он общался с сотнями людей, в том числе с несовершеннолетними. Кроме того, были просмотрены порнографические и личные фото- и видеоматериалы, которые обвиняемый незаконно добывал на протяжении многих лет. Служба проведет расследование с учетом интересов несовершеннолетней и будет защищать права детей на всех стадиях дела. В Грузии создадут реестр педофилов и сексуальных вымогателей >>Специальная следственная служба продолжает расследование дела, в ходе которого будут изучены все эпизоды преступления. Специальная следственная служба Грузии планирует создать электронный реестр лиц, осужденных за педофилию и сексуальные домогательства. В реестр попадут осужденные, которые будут ограничены в правах, и в отношении них будет задействована специальная система государственного мониторинга, отмечают в следственной службе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, специальная следственная служба
грузия, происшествия, новости, специальная следственная служба
Развратные действия в отношении несовершеннолетней – в Грузии задержан 40-летний мужчина
Служба проведет расследование с учетом интересов несовершеннолетней и будет защищать права детей на всех стадиях дела
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы задержали 40-летнего мужчину за совершение развратных действий в отношении 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы.
Задержанному будет предъявлено обвинение в "Развратных деяниях" в установленные законом сроки. Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.
Следствие установило, что обвиняемый связывался с 13-ти и 14-летними несовершеннолетними девочками в интернете, используя социальные сети, в том числе поддельные страницы, и представлялся им под разными именами, скрывая свой возраст и личность. Обвиняемый вступал в откровенную переписку с несовершеннолетними, отправляя им фото- и видеоматериалы порнографического характера.
Специальная следственная служба совместно с прокуратурой Грузии провела неотложные следственные действия и незамедлительно обеспечила получение доказательств.
Был проведен личный обыск обвиняемого, который уличен в педофилии, а также обыск его автомобиля и квартиры. В качестве доказательств были изъяты мобильные телефоны и другие электронные устройства хранения информации.
В результате изучения следственными органами указанных материалов в телефоне обвиняемого было обнаружено около десяти фейковых страниц в соцсетях, с помощью которых он общался с сотнями людей, в том числе с несовершеннолетними.
Кроме того, были просмотрены порнографические и личные фото- и видеоматериалы, которые обвиняемый незаконно добывал на протяжении многих лет.
Служба проведет расследование с учетом интересов несовершеннолетней и будет защищать права детей на всех стадиях дела.
Специальная следственная служба продолжает расследование дела, в ходе которого будут изучены все эпизоды преступления.
Специальная следственная служба Грузии планирует создать электронный реестр лиц, осужденных за педофилию и сексуальные домогательства.
В реестр попадут осужденные, которые будут ограничены в правах, и в отношении них будет задействована специальная система государственного мониторинга, отмечают в следственной службе.