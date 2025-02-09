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Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль открылся в Бакуриани

Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль открылся в Бакуриани

Sputnik Грузия

Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Церемония открытия Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля "Бакуриани 2025" состоялась на горнолыжном курорте Грузии. Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетят около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Перед собравшимися на церемонии открытия выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и пожелал спортсменам успехов. По его словам, Грузия выполнила свои обещания и зарекомендовала себя на карте мира как привлекательная страна для зимних видов спорта. Как отметил глава правительства, особенно примечательно, что Батуми и Тбилиси впервые принимают столь крупные соревнования по зимним видам спорта, тем самым по-новому представляя себя миру. Как отметил премьер, "Бакуриани 2025" также является инновационным турниром – впервые в истории фестиваля используется искусственный интеллект. Кроме того, он также подает пример экологии – в т. н. "Золотом лесу" будут высажены деревья в честь всех золотых медалистов. Перед гостями на церемонии открытия вытупил победитель "Детского Евровидения 2024" Андриа Путкарадзе. Официально Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль открыл президент Грузии Михаил Кавелашвили. "Объявляю Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль "Бакуриани 2025" официально открытым", – сказал президент. В рамках Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани пройдут соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу и сноуборду. Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – расписание грузинских спортсменов >>В Тбилиси пройдут хоккейные турниры среди девушек и юношей. Соревнования примет новый Ледовый дворец, который построили специально к фестивалю. А вот выступление фигуристов примет Ледовый дворец в курортном городе Батуми. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету "Бакуриани 2025" к олимпийскому фестивалю >>В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского Олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, бакуриани, тбилиси, батуми, международный олимпийский комитет, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили