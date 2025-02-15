https://sputnik-georgia.ru/20250215/rossiya-ostaetsya-samym-krupnym-postavschikom-avtomobilnogo-topliva-v-gruziyu-292128891.html

Россия остается самым крупным поставщиком автомобильного топлива в Грузию

Россия остается самым крупным поставщиком автомобильного топлива в Грузию

Sputnik Грузия

В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране, что составляет половину рынка 15.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-15T09:01+0400

2025-02-15T09:01+0400

2025-02-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия завезла самый большой объем автомобильного топлива в 2024 году из России – 54% от общего объема импорта, говорится в отчете Агентства конкуренции и защиты прав потребителей. Агентство опубликовало промежуточный отчет по результатам, полученным в рамках мониторинга рынка автомобильного топлива (бензин, дизельное топливо) в 2024 году. Согласно отчету, в тройке главных импортных стран находятся Болгария (16,7%) и Румыния (14,7%). При этом в ведомстве отметили, что в прошлом году импорт из России снизился, и выросла доля европейского топлива. Контроль качества топлива остается вызовом в Грузии >>В целом, в 2024 году 47 экономических агентов импортировали 1,7 млн литров бензина и дизельного топлива на сумму 2,8 млрд лари, что на 8,2% превышает показатель 2023 года (1 541 612 литров). Индекс концентрации импорта на рынке (HHI) составил 959 единиц, что является показателем низкой концентрации рынка. Доля трех крупнейших импортеров в общем объеме импорта составила 44%, а доля пяти импортеров – 62%. Также, согласно отчету, на рынке в части импорта топлива не зафиксировано доминирующего экономического агента. И отсутствует один из компонентов, необходимых для существования группового доминирующего положения, в виде рыночных долей. Что касается розничного уровня рынка, то в 2024 году 383 компании управляли 1238 АЗС. Индекс концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана составил 1190 единиц, что является показателем низкой концентрации рынка. Доля пяти крупных компаний составила 67,1% (500 АЗС). Грузия ограничивает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года – премьер >>Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – это показатель концентрации рынка, который используется для оценки уровня конкуренции в определенной отрасли или секторе экономики. "В случае как действующих АЗС, так и индекса HHI и рыночных долей крупных компаний существенных изменений в уровне розничных продаж соответствующих рынков бензина и дизельного топлива в 2024 году по сравнению с 2023 годом не наблюдается", – говорится в отчете. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Кроме того, есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. Цены на топливо В целом цена на топливо на бензоколонках формируется по совокупности сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка. Агентство отметило, что январь-февраль 2024 года характеризовался тенденцией к снижению цен на топливо. В период с марта по июнь стоимость импортируемого крупными компаниями топлива выросла по сравнению с январем-февралем того же года, соответственно выросли и розничные цены. На автозаправках Грузии проверили качество топлива и выявили нарушения >>В период с июля по сентябрь стоимость импортируемого крупными компаниями топлива снизилась по сравнению с периодом с марта по июнь того же года. Параллельно с этим с 23 сентября по октябрь наблюдалось снижение розничных цен, что, по мнению агентства, можно считать запоздалым отражением. Агентство считает рынок бензина и дизельного топлива стратегическим ввиду его объема и влияния на различные рынки, включая логистические процессы. Мониторинг рынка осуществляется на постоянной основе, который наряду с превентивным эффектом имеет целью предусмотренное законодательством реагирование в случае выявления в результате постоянного наблюдения рисков нарушения законодательства о конкуренции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, россия, агентство конкуренции грузии, бензин