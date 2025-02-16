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Зимний юношеский олимпийский фестиваль завершился в Бакуриани
Зимний юношеский олимпийский фестиваль завершился в Бакуриани
Sputnik Грузия
Сборная Грузии, состоящая из восьми спортсменов, завершила фестиваль с одной золотой медалью 16.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-16T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль, который в течение недели принимал грузинский горнолыжный курорт Бакуриани, а также Тбилиси и Батуми, завершился в воскресенье вечером. Олимпийский фестиваль проходил с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. В Грузию приехали около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования проходят в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. В заключительный день соревнований в Тбилиси состоялись два решающих матча турнира по хоккею с шайбой: матч за бронзу между Чехией и Украиной, а затем поединок за золотую медаль между Словакией и Швейцарией. Чехия обыграла Украину 4:1, а Швейцария Словакию – 5:2. Грузинская фигуристка завоевала золото на европейском олимпийском фестивале в Бакуриани >>Сборная Грузии, состоящая из восьми спортсменов, завершила фестиваль с одной золотой медалью, которую завоевала фигуристка-одиночница Инга Гургенидзе. Больше всего медалей завоевала команда Италии – 16 (из них 7 золотых), далее следует Франция – с пятью золотыми и Швейцария – с четырьмя. За время участия в Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале Грузия завоевала в общей сложности четыре медали, и все четыре завоеваны фигуристами. Первую медаль (серебро) завоевал Вахтанг Мурванидзе в Швеции в 1997 году. Ника Эгадзе завоевал бронзовую медаль в 2017 году, а Константин Супаташвили завоевал серебро в 2023-м. Основные соревнования олимпийского фестиваля проходили на трассах в Бакуриани, Тбилиси принял хоккейные турниры среди девушек и юношей. А вот выступление фигуристов прошли в Ледовом дворце в курортном городе Батуми. Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету "Бакуриани 2025" к олимпийскому фестивалю >>В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, тбилиси, батуми, международный олимпийский комитет
спорт, грузия, новости, бакуриани, тбилиси, батуми, международный олимпийский комитет
Зимний юношеский олимпийский фестиваль завершился в Бакуриани
Сборная Грузии, состоящая из восьми спортсменов, завершила фестиваль с одной золотой медалью
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль, который в течение недели принимал грузинский горнолыжный курорт Бакуриани, а также Тбилиси и Батуми, завершился в воскресенье вечером.
Олимпийский фестиваль проходил с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. В Грузию приехали около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования проходят в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек.
В заключительный день соревнований в Тбилиси состоялись два решающих матча турнира по хоккею с шайбой: матч за бронзу между Чехией и Украиной, а затем поединок за золотую медаль между Словакией и Швейцарией. Чехия обыграла Украину 4:1, а Швейцария Словакию – 5:2.
Сборная Грузии, состоящая из восьми спортсменов, завершила фестиваль с одной золотой медалью, которую завоевала фигуристка-одиночница Инга Гургенидзе.
Больше всего медалей завоевала команда Италии – 16 (из них 7 золотых), далее следует Франция – с пятью золотыми и Швейцария – с четырьмя.
За время участия в Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале Грузия завоевала в общей сложности четыре медали, и все четыре завоеваны фигуристами. Первую медаль (серебро) завоевал Вахтанг Мурванидзе в Швеции в 1997 году. Ника Эгадзе завоевал бронзовую медаль в 2017 году, а Константин Супаташвили завоевал серебро в 2023-м.
Основные соревнования олимпийского фестиваля проходили на трассах в Бакуриани, Тбилиси принял хоккейные турниры среди девушек и юношей. А вот выступление фигуристов прошли в Ледовом дворце в курортном городе Батуми.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.