https://sputnik-georgia.ru/20250224/naskolko-vyrastut-dokhody-gruzii-ot-turizma-v-2025-godu--prognoz-analitikov-292226170.html

Насколько вырастут доходы Грузии от туризма в 2025 году – прогноз аналитиков

Насколько вырастут доходы Грузии от туризма в 2025 году – прогноз аналитиков

Sputnik Грузия

В январе 2025 года доходы увеличились на 1,4% и составили 290 миллионов долларов 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T09:01+0400

2025-02-24T09:01+0400

2025-02-24T09:01+0400

экономика

туризм

грузия

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Доходы Грузии от туризма вырастут на 2,3% в 2025 году и составят 4,5 миллиарда долларов, говорится в еженедельном исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. По информации аналитиков, в январе 2025 года доходы увеличились на 1,4% и составили 290 миллионов долларов. Ранее замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили заявила, что доходы страны от этого сектора вырастут до 4,7 миллиарда долларов в 2025 году. На что иностранцы тратят деньги в Грузии? >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Кроме того, доходы страны от международных путешественников лишь за четвертый квартал прошлого года составили 964 миллиона долларов, что на 10,3% и на 40,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и 2019 года соответственно. С какой целью приезжают иностранцы в Грузию >>Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, туризм, грузия, мариам квривишвили