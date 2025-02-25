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Чьи задания выполняет посол ЕС в Грузии? Ответ премьера

Чьи задания выполняет посол ЕС в Грузии? Ответ премьера

Sputnik Грузия

Перед парламентскими выборами посол ЕС в Грузии прямо призвал избирателей голосовать против "Грузинской мечты", отметил премьер 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T15:49+0400

2025-02-25T15:49+0400

2025-02-25T15:49+0400

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евросоюз

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Посол Грузии в ЕС Павел Герчинский действует по поручению "глубинного государства", предпринимая шаги, направленные против сближения Грузии с Евросоюзом, а также в пользу возвращения "коллективного Нацдвижения" к власти, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Герчинский ранее заявил, что ЕС работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. Как отметил дипломат, "ЕС не может мириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием", которые продолжаются в Грузии уже почти три месяца. "Здесь однозначно можно сказать одно – когда вы представляете ЕС в конкретной стране или в стране-кандидате на членство в ЕС, вы, естественно, должны заботиться о сближении ЕС и соответствующей страны. Когда вы предпринимаете противоположные шаги, то это безусловно, контрпродуктивное и печальное событие", – заявил Кобахидзе.Посол ЕС в Грузии возомнил себя прокурором или судьей – Папуашвили>> При этом глава грузинского правительства отметил, что дипломат находится в непростом положении, так как он действует согласно указаниям "глубинного государства" (Deep State). Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. В этом контексте премьер напомнил о заявлении, который дипломат сделал за несколько дней до парламентских выборов в Грузии, о том, что в условиях нынешней власти евроинтеграция была приостановлена. Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>По словам Кобахидзе, Герчинский прямо призвал избирателей к максимальной мобилизации и голосованию против "Грузинской мечты" "Это был прямой призыв к тому, чтобы избиратели вышли и проголосовали против "Грузинской мечты" и в пользу радикальной оппозиции… Позднее господин Герчинский заявил, что, оказывается, не ЕС приостановил евроинтеграцию, а до этого ее приостановила "Грузинская мечта". Он сам запутался в своей лжи", – заявил Кобахидзе. Это ложь служила единственной цели – он был включен в избирательную агитацию в пользу "коллективного Нацдвижения", заявил Кобахидзе. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Почему участники акций протеста стали чаще получать штрафы – объяснение МВД Грузии>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз