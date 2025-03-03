https://sputnik-georgia.ru/20250303/v-gruzinskom-tsarstve-bez-maydana-ili-pochemu-gruziya--ne-ukraina-292257838.html

В Грузинском царстве без "Майдана", или Почему Грузия – не Украина

В Грузинском царстве без "Майдана", или Почему Грузия – не Украина

Sputnik Грузия

Многие западные и не только политики и эксперты уже несколько лет ожидают повторения "Майдана" или "Евромайдана" в Грузии, однако безрезультатно, поскольку... 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T10:04+0400

2025-03-03T10:04+0400

2025-03-03T10:04+0400

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Протесты в Грузии продолжаются уже почти 100 дней, но признаков революции или государственного переворота так и не наблюдается, и причины этого вполне конкретны и логичны в контексте грузинской реальности. В социальных сетях часто сравнивают текущие события в Грузии с украинским Евромайданом 2013-2014 годов. И действительно, есть определенные сходства: даты начала – 21 ноября 2013 года и 28 ноября 2024 года, причина – стремление к интеграции в Евросоюз, а также участие студентов как главных фигурантов протеста. Однако на практике сценарии развития событий оказались совершенно разными. Грузия оказалась совсем не Украиной.Фактор общества Ключевым фактором стало само грузинское общество, неготовое ни к кровопролитию, ни к резким переменам, ни тем более к возможности гражданской войны в центре Тбилиси. Следовательно, все попытки подтолкнуть протесты к насилию были, скорее всего, изначально обречены на провал. Такое отвержение насилия легко объяснимо, ведь память о трагических событиях прошлого слишком свежа. За последние три десятилетия независимости Грузия пережила четыре войны и одну революцию, и участники, а также жертвы этих баталий до сих пор играют не последнюю роль в жизни государства.Да, и сама главная арена протеста – проспект Руставели и здание парламента – все еще хранят следы и гражданской войны, когда оружие решало распределение власти, и т. н. Революции роз, которая хоть прошла мирно и без жертв, но оставила важный след в ментальной памяти. Возвращаясь к событиям революции 23 ноября 2003 года, грузинское общество еще никогда не было таким равноправным в своем бедственном положении – граждане жили без электричества, газа, рабочих мест, в рамках обрушенной экономики и с низкими зарплатами, умея лишь надежду на возможное светлое будущее. Терять было нечего.Однако за прошедшие 22 года, благодаря усилиям властей "Единого Национального Движения" и "Грузинской Мечты", страна и общество в Грузии сильно изменились, получили все, чего не хватало, в том числе стабильность своего сравнительного благополучия. Реформы Михаила Саакашвили, а затем политика "баланса" Бидзины Иванишвили позволили сформировать страну с прозрачной бюрократией без коррупции на низком и среднем уровнях, со стабильной банковской системой и возможностями для развития бизнеса. А если учесть и географические отличия между Грузией и Украиной, маленькая страна с тесными общественными связями между гражданами, где каждый кому-то сосед, друг, родственник или знакомый, представить ситуацию, в которой грузины снова начнут убивать друг друга, практически невозможно. Протесты и насилиеЕще один важный фактор – исторический контекст. Для несведущих в истории протестных движений в Грузии, применение полицией силовых методов кажется чем-то из ряда вон выходящим и очень жестоким. Во времена Саакашвили, особенно после 2006 года, страна фактически стала полицейским государством, где протесты не разгонялись, а подавлялись куда более жесткими и радикальными методами. Полиции вовсе не нужно было формального повода, лишь указание властей. Кровавые подавления митингов в 2007 и 2011 годах стали тому подтверждением."Грузинская Мечта" оказалась заложником наследия полицейского насилия предыдущей власти, не имея возможности, а зачастую и желания, повторять ошибки правительства Саакашвили. Поэтому ими были автоматически выбраны мирные методы борьбы с оппонентами и протестами.Основатель партии Бидзина Иванишвили не хотел применять те механизмы противостояния, которые могли бы привести к параллелям с "кровавым режимом Саакашвили". Именно поэтому, пока протест не выходит за рамки мирного состояния, полиция ничего не предпринимает и единственным рычагом властей является закон и штрафы для правонарушителей.Нормы проведения акций уже ужесточены, но основополагающие права на протест остаются нетронутыми. Каждый имеет право выражать свое недовольство, но в более умеренной и спокойное форме, нежели это было разрешено законом ранее. "Позитивное" наследие Михаил Саакашвили, будучи опытным политиком и революционером, прекрасно понимал внутренние процессы и возможность свержения уже своего доминирования. Поэтому лидер т. н. Революции роз сделал все возможное, чтобы не допустить ее повторения, введя в Уголовный кодекс страны очень жесткие нормы, не предполагающие разночтений. Эти нормы регулируют допустимые формы протеста, предусматривают наказания за массовые беспорядки, нападения на силовиков, а также полностью деполитизируют армию и силовые структуры.Таким образом, протестующие лишены любой поддержки силовиков, а власть имеет полное законное право с использованием уже этой же армии жестко пресечь любую попытку перевести протест в мятеж.Кроме того, против протестующих активно работает и еще одна созданная при Саакашвили и усовершенствованная "Грузинской Мечтой" структура – Служба государственной безопасности (СГБ), деятельность которой распространяется не только на темы терроризма, но и на внутренние тенденции и попытки силовых переворотов. У службы есть полный мандат как на прослушку и тайную слежку на основании оперативной информации, так и на использование информаторов, что в такой стране, как Грузия, делает любую попытку заговора с целью свержения власти практически невозможной. Кризис грузинского протеста Даже если не учитывать общественный настрой, исторический контекст и законодательные ограничения, у протестов 2024-2025 годов есть еще одна, возможно, главная проблема – отсутствие, даже теоретически, лидера, за которым могла бы пойти толпа. Существующая оппозиция, несмотря на полученные на парламентских выборах голоса, давно уже перестала играть ведущую роль в грузинском обществе. Причины этого вполне понятны – новых лиц, по факту, в грузинской политике не появлялось уже более десятилетия и партийная политическая колода тасуется из хорошо знакомых обществу фигур, в том числе и молодежи.Оппозиционные партии в современном протесте скатились до роли статистов в массовке, прекрасно понимая, что их появление в качестве лидеров сразу сократит число протестующих до их партактива, который, как показали последние выборы, сравнительно мало отражает мнение общественности. Да и сама оппозиция в Грузии подтвердила опасения, что предложить ей грузинскому обществу по факту нечего, и существует она только скорее за счет агрессивного самопиара, нежели как реальная политическая сила, способная сегодня хоть что-то противопоставить власти. Отказавшись на эмоциях от мест в парламенте, они потеряли еще и главную трибуну. Фактически развязали руки партии власти в вопросе законотворчества и, при отсутствии какой-либо критики, ключевые законодательные изменения теперь принимаются практически без обсуждений.Таким образом, оппозиция не только не улучшила положение протестующих, но еще более его усугубила, сведя практически на нет возможное появление харизматического и всеми уважаемого "вождя" для революции из своих рядов.Протесты же теперь управляются общественными организациями и социальными сетями. У них нет ни четкой иерархии, ни лидера, ни даже по большому счету идеи, требования протестующих постоянно меняются. Остаются лишь финансы, пока еще вливаемые в поддержку так называемой грузинской демократии, но как долго заинтересованные стороны извне будут готовы вкладываться в протест без результата, пока неизвестно. Грузия все еще ЕвропаИ, наконец, пожалуй, главная причина, почему "Евромайдан" в Грузии бессмыслен – это факт того, что ни власти, ни их сторонники от интеграции в Евросоюз, в реальности не отказывались. И в ближайшее время такое развитие событий не намечается.Следовательно, "Грузинская Мечта" лишь дала себе и европейской бюрократии возможность подстроиться под новую геополитическую реальность, которую теперь строит администрация президента США Дональда Трампа.Кстати, фраза Бидзины Иванишвили о возможной смене внешней траектории, заброшенная во время предвыборной кампании, вызвала бурю негодования, что еще раз доказало: грузинское общество не готово к радикальной смене как внутренней, так и внешней риторики. Политический сказ о "неизбежности" европейской интеграции нельзя сменить таким образом.Следовательно, любая попытка смены внешней траектории может быть оправдана лишь со стечением обстоятельств, которые должны быть хорошо отработаны и преподаны населению. Население, которое последнее десятилетие особенно яростно убеждали, что главная цель их существования – это членство в Европейском Союзе.Так что в грузинском царстве никакого "Майдана" не будет и не планируется. Грузия прошла и гражданскую войну, и обыкновенную, также пережила путч и революцию, а Европой является в умах населения уже давно. Нет причин повторять ошибки "братьев" киевских.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20221021/desyat-let-vo-vlasti--vzlety-i-padeniya-gruzinskoy-mechty-271409402.html

https://sputnik-georgia.ru/20250207/ot-nas-etogo-ne-zhdali---lider-gruzinskoy-mechty-ob-uprazdnenii-mandatov-oppozitsii-292042294.html

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аналитика, грузия, украина, тбилиси, европа, михаил саакашвили, дональд трамп, акции протеста, политика, евромайдан, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия