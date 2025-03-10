https://sputnik-georgia.ru/20250310/registratsiya-pervoklassnikov-nachinaetsya-v-gruzii-292425452.html

Регистрация первоклассников начинается в Грузии

Регистрация первоклассников начинается в Грузии

Sputnik Грузия

Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T09:01+0400

2025-03-10T09:01+0400

2025-03-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Регистрация первоклассников в грузинских школах к 2025-2026 учебному году начинается 10 марта, информацию распространяет Министерство образования, науки и молодежи Грузии. Попасть в первый класс в будущем учебном году смогут дети, которым исполнится шесть лет до 31 декабря 2025 года, а не до 15 сентября, 1 октября или 1 декабря, как было раньше. Сроки регистрации Первый этап На первом этапе с 10 по 21 марта в школах будет проходить регистрация детей с особыми образовательными потребностями. Родители должны подать заявление в желаемую государственную школу, затем администрация учебного заведения зарегистрирует ребенка в Информационной системе управления образованием (ИСУО). Для подтверждения особых образовательных потребностей родитель заполняет в школе соответствующую форму заявления, после чего ребенка оценивает многопрофильная группа специалистов и определяет его образовательные потребности, после подтверждения которых школа обеспечит зачисление учащегося на основании соответствующих документов.Срок подачи документов и зачисления детей, зарегистрированных на первом этапе, с 24 марта по 30 апреля 2025 года. Акцент на патриотизме – премьер Грузии о реформе в сфере образования>>Ребенок может считаться учащимся с особыми образовательными потребностями, если у него есть: а) физические недостатки; б) нарушение интеллектуального развития; в) неспособность к обучению; г) нарушение сенсорного развития (слуха или зрения); д) нарушение речевого развития; е) поведенческие и эмоциональные расстройства; ж) необходимость длительной госпитализации; з) трудности в обучении, вызванные социальными факторами, из-за чего ребенок не может справиться с требованиями национальной учебной программы; и) расстройство аутистического спектра. Второй этапНа данном этапе регистрация детей и подача документов будут проходить с 2 по 20 мая 2025 года – регистрируются дети, чьи братья и сестры учатся в желаемой школе; родитель является сотрудником этой школы; если из семьи двое или более детей одновременно поступают в первый класс. Государственная школа обеспечит регистрацию на основании представленных документов.Третий этапОбщая онлайн-регистрация начнется 22 мая 2025 года и продлится до 17 июня. Регистрация будет осуществляться на официальном сайте Информационной системы управления образованием registration.emis.ge. Политике нет места в школах и вузах – глава Минобразования Грузии>>Регистрация осуществляется родителем/законным представителем ребенка. Прием документов, необходимых для зачисления, зарегистрированных в электронном виде, будет осуществляться с 18 по 27 июня. Если необходимые для зачисления документы не предоставят в указанные сроки, регистрация будет автоматически аннулирована.Четвертый этапНа четвертом этапе регистрируются дети, которые не смогли зарегистрироваться на трех предыдущих этапах или желают изменить регистрацию. Она будет осуществляться на оставшиеся свободные или освободившиеся на предыдущих этапах места. Регистрация запланирована с 30 июня 2025 года по 15 июля. Государственная школа обеспечит регистрацию ученика на четвертом этапе на основании необходимых документов, представленных родителем/законным представителем. Документы, необходимые для зачисления в первый класс: заявление законного представителя учащегося, которое должно содержать информацию о месте жительства и номере телефона законного представителя и должно соответствовать другим требованиям, установленным статьей 78 "Общего административного кодекса Грузии", копия удостоверения личности законного представителя и копия документа, подтверждающего проживание в Грузии. Новшество в школах Грузии: ученики смогут уйти из школы только после 10 класса>>В случае представления документов на иностранном языке к ним должен прилагаться перевод на грузинский язык; копия свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность учащегося, или копия документа, подтверждающего место жительства в Грузии. Министерство образования, науки и молодежи Грузии призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы вовремя и без проблем записать своего ребенка в школу. Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, школа, образование, образование в грузии