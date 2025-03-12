https://sputnik-georgia.ru/20250312/razvod-po-amerikanski---ssha-ne-smogut-obmanut-rossiyu-ili-postavit-e-v-ugol-292468766.html

"Развод по-американски" – США не смогут обмануть Россию или "поставить ее в угол"

"Развод по-американски" – США не смогут обмануть Россию или "поставить ее в угол"

Sputnik Грузия

Для России неприемлемы условия перемирия, выработанные США и Украиной на переговорах в Саудовской Аравии, считает колумнист Sputnik, главред ГРУЗИНФОРМ Арно... 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T18:30+0400

2025-03-12T18:30+0400

2025-03-12T20:34+0400

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Слово "развод" на блатном жаргоне означает обман, "разводить" значит обманывать. Россию уже "развели" в 2014 году, когда президент Франции Олланд и канцлер Германии Меркель тайно пошли на обман – подписали Минские соглашения не для мира, а чтобы дать ВСУ передышку. Этот "развод по-французски" или "развод по-немецки" был не последним – следующим был "развод по-европейски", когда президент России Путин, по слёзной просьбе европейских лидеров – мол, "Украине невозможно подписывать мирный договор с приставленным к виску пистолетом!" – отвёл стоявшие под Киевом российские войска. "Москва поверила слезам" ещё раз, когда подписала Стамбульские соглашения, которые Зеленский с пафосом "выкинул в пропасть", устроив дешёвое шоу. С тех пор Москва "слезам не верит", но на Западе почему-то полагают, что могут "разводить" добрых русских до бесконечности. Как известно, Трамп решил, как рефери, остановить бой между Россией и Украиной и "развести их по углам". В этом случае "развести" означает "разъединить", что, безусловно, хорошо. Плохо, если США все-таки намерены "поставить Россию в угол" – угрозой (санкциями, американской военной мощью) или обманом, то бишь – "развести Россию" в очередной раз? Как, если не "разводом по-американски", можно назвать условия прекращения огня, предложенные Российской Федерации?! 11 марта в Саудовской Аравии, в городе Джидда, состоялись переговоры США и Украины. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В итоговом совместном заявлении утверждается, что Украина готова немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, а США немедленно возобновят военную помощь Украине. Вопрос первый: почему США возобновили предоставление Украине разведывательной информации и вооружений сразу же после подписания вышеуказанного заявления – даже не дождавшись ответа Российской Федерации? Может, она тоже согласна прекратить огонь на 30 дней?! Или чтобы шантажом заставить Россию подписаться под неприемлемыми для неё условия перемирия, "приставив пистолет к виску"?! Чем, если не шантажом и угрозой была беспрецедентно массированная за последние три года атака украинскими беспилотниками российских регионов в день переговоров США и Украины в Саудовской Аравии?! Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если бы президентом США был он, а не Байден, эта война не началась бы вовсе. Трамп многократно выражал огромное сожаление, что с обеих сторон гибнут люди, а также что США вмешались в эту бесполезную, далёкую для неё войну, которая обошлась американским налогоплательщикам более чем в 350 млрд долларов. Так зачем же тогда возобновили военную помощь Украине – чтобы вновь выкидывать на ветер доллары налогоплательщиков и чтобы опять гибли люди?! Это что – смерти ради мира?! А ведь сейчас Украину уже вооружает не Байден, а Трамп, который будучи кандидатом в президенты, обещал остановить это войну "за один день"! Неужели Трамп таким образом надеется "поставить в угол" Россию, что, по его же собственному заявлению, не удалось сделать ни Наполеону, ни Гитлеру?! Вопрос второй: 30 дней без огня, а что дальше? Опять война, как в Секторе Газа?! Ведь Зеленский недвусмысленно заявляет, что никогда не пойдёт на территориальные уступки – не признает украинские территории российскими! Тогда какова цель прекращения огня, когда нет готовности к компромиссу и когда Россия безудержно наступает? Чтобы остановить наступление российской армии и дать ВСУ время для перегруппировки и перевооружения?! Чистый "развод" для "лохов"! А может, президент Трамп надеется за эти 30 дней подписать с Украиной Договор о добыче редкоземельных металлов, после чего эти территории перейдут под охрану американской армии и России придётся иметь дело уже не с Украиной, а с США?! "Господа русские, вы не хотели иметь дело с нелегитимным президентом Зеленским, да и нам он был нужен только для подписания Договора по редкоземельным металлам, а теперь вы имеете дело с нами, с США", – заявит Вашингтон? Вот лишь некоторые причины, по которым Москва вправе оценить предложенные ей США условия "перемирия" с Украиной как попытку обмануть её в очередной раз, что может привести к разводу в привычном смысле этого слова – едва начавшееся сближение между Россией и Америкой может закончиться их разведением по старым позициям – позициям, когда США и Россия смотрели друг на друга из окопов, как на противников. Как видите, слово "позиция" тоже имеет разные значения – может быть и конструктивной, и позицией на поле боя, что чревато плохими последствиями, так как Россию опять пытаются "развести", причем не на деньги, а на человеческие жизни…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250303/pochemu-zelenskiy-ne-nashel-ugla-v-ovalnom-kabinete-292332288.html

https://sputnik-georgia.ru/20250206/u-rossii-i-gruzii--obschie-druzya-i-obschie-vragi-292021722.html

https://sputnik-georgia.ru/20250222/zvonok-putinu-ili-perspektivy-mira-v-gruzii-i-vo-vsem-mire-292209553.html

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