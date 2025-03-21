https://sputnik-georgia.ru/20250321/chinovnikov-vremen-saakashvili-prizvali-sotrudnichat-s-parlamentskoy-komissiey-292620863.html

Чиновников времен Саакашвили призвали сотрудничать с парламентской комиссией

Чиновников времен Саакашвили призвали сотрудничать с парламентской комиссией

Sputnik Грузия

Неявка на заседание следственной комиссии парламента влечет за собой уголовную ответственность, заявила депутат 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T19:57+0400

2025-03-21T19:57+0400

2025-03-21T22:04+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Все представители предыдущей власти должны учесть, что в случае неявки на заседание парламентской комиссии по расследованию преступления должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение" предусмотрено довольно суровое наказание, заявила глава комиссии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тея Цулукиани. О том, что отказ сотрудничать с парламентской комиссией предусматривает уголовное наказание, ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Она в очередной раз отметил, что неявка на заседание следственной комиссии парламента влечет за собой уголовную ответственность. "Хочу, чтобы каждый человек, с которым мы связались, имел это в виду, чтобы не создавать себе никаких проблем", – добавила Цулукиани. На сегодняшнем заседании комиссия обсуждает дело бизнесмена, экс-владельца комплекса "Черепашье озеро" Бесо Хардзиани. Комиссия заслушивает сына бизнесмена – Бесо Хардзиани. Хардзиани получил смертельные ранения в подъезде своего дома в центре Тбилиси 28 марта 2015 года. Позже следствие установило, что Хардзиани убил гражданин Азербайджана Фарид Гурбанов. Однако действовал он не в одиночку: ему помогал гражданин РФ Олег Доев. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат >>В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил обоих к 19 годам тюрьмы, но прокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде. В марте 2018-го апелляционный суд заочно приговорил Гурбанова к бессрочному заключению, а приговор Доеву оставил без изменения. За 4 года до убийства Хардзиани арестовали за наркопреступление. Бизнесмен утверждал, что его посадили в тюрьму "из-за бизнес-интересов". Там в результате пыток у него были конфискованы акции "Черепашьего озера". Уже после убийства бизнесмена прокуратура предъявила обвинения двум лицам по делу о пытках Бесика Хардзиани и незаконной конфискации имущества. Чем занимается комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. Саакашвили приговорили еще по одному делу: сколько лет он проведет в тюрьме?>>По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, тея цулукиани, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии