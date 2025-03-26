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Бездействие может стоить оппозиционеру года лишения свободы в Грузии

Бездействие может стоить оппозиционеру года лишения свободы в Грузии

Sputnik Грузия

Мамука Хазарадзе не явился на заседание временной следственной комиссии в парламенте Грузии, за что ему грозит уголовное наказание 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T13:53+0400

2025-03-26T13:53+0400

2025-03-26T16:23+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Прокуратура начала расследование в отношении лидера "Сильной Грузии" Мамуки Хазарадзе в связи с неявкой на заседание временной следственной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение". Следствие началось на основании обращения временной следственной комиссии, которой руководит экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани. Комиссия обратилась к прокуратуре для дальнейшего реагирования 25 марта. Следствие ведется по статье "Невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии" УК Грузии, которое предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Оппозиционера в Грузии могут арестовать за отказ сотрудничества со следственной комиссией>>О том, что Хазарадзе не намерен явиться на заседание следственной комиссии парламента, который, по его словам, является нелегитимным, оппозиционер написал на своей странице в социальной сети еще утром в понедельник. На заседание 25 марта, кроме Хазарадзе, комиссия пригласила и его соратника – Бадри Джапаридзе, который также отказался явиться на заседание. В связи с этим комиссия приняла обратится в прокуратуру уже позднее, в среду. Хазарадзе и Джапаридзе были приглашены на рассмотрение дело бывшего владельца автозаправочной "Магнат" Джемала Леонидзе. Как утверждает Леонидзе, его имущество было изъято во время правления "Нацдвижения", а сам он был арестован. Из тюрьмы бизнесмен вышел только после смены власти со статусом политзаключенного и требовал возврата конфискованного имущества. В конфискации имущества, наряду с высокопоставленными чиновниками прежней власти, он обвиняет основателя одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамуку Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе. Чем занимается комиссия Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат>>Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, единое национальное движение, тея цулукиани, михаил саакашвили, тбилиси